Birštonas parengė darbostogų katalogą

Birštono turizmo informacijos centras parengė specialų katalogą darbostogautojams – žmonėms, kurie dirba nuotoliniu būdu ir nori derinti darbą su poilsiu kurorte. Tokiu būdu pirmą kartą kompleksiškai pristatomos darbostogų Birštone galimybės. Katalogas leis verslo įmonėms ir pavieniams specialistams lengvai ir greitai suplanuoti laiką kurorte – nuo apgyvendinimo ir darbo erdvių iki laisvalaikio veiklų.
Kataloge „Darbostogos Birštone“ surinkta išsami informacija apie apgyvendinimą – nuo sanatorijų ir SPA centrų iki „boutique“ viešbučių, apartamentų ar prabangaus stovyklavimo galimybių. Kiekviena apgyvendinimo vieta aprašyta pagal standartizuotus aspektus, pvz., interneto ir darbo vietos prieinamumą, virtuvės įrangą, parkavimo galimybes, galimybę atvykti su gyvūnais ir specialias nuolaidas ilgalaikiam apsistojimui.
Leidinyje pateikta detali informacija apie konferencijų sales ir erdves verslo susitikimams ar kūrybiniam darbui. Kataloge aprašytos salės įvairių poreikių grupėms – nuo kelių vietų pasitarimų kambarių iki šimtus dalyvių talpinančių salių. Visos konferencijų erdvės aprūpintos šiuolaikine įranga – projektoriais, garso sistemomis, interaktyviais ekranais.
Kataloge pristatomos ir maitinimo vietos, siūlomos aktyvaus poilsio ir laisvalaikio veiklos po darbo: orientaciniai žaidimai mieste, komandinio darbo edukacijos, vandens pramogos, skrydžiai oro balionu ir parasparniu, vasaros rogučių trasa, žygiai žirgais bei išvystyta sporto infrastruktūra. Ypatingas dėmesys skiriamas lankytinoms vietoms – Nemuno kilpų apžvalgos bokštui, Vytauto kalnui, Škėvonių atodangai, Kneipo sodui ir Vytauto Jurgio Meškos parkui su mineralinio vandens garinimo bokštu „Druskupis“.
Kurortas ypač tinka IT specialistams, kūrėjams, kitiems nuotoliu dirbantiems darbuotojams, taip pat įmonių kolektyvams, norintiems derinti strategines sesijas su komandos stiprinimu gamtoje. Kataloge pateikti praktiniai patarimai, kaip pasiruošti darbostogoms, ką atsivežti ir kaip išnaudoti laiką produktyviai.
Jau netrukus elektroninį katalogą bus galima rasti svetainėje visitbirstonas.lt, o popierinę jo versiją – Birštono turizmo informacijos centre.
Parengta pagal Birštono turizmo informacijos centro informaciją
