Baltos eglutės stebuklas Savivaldybėje

8 gruodžio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Artėjant kalėdiniam laikui šventinė nuotaika pamažu užlieja miestus ir įstaigas, o ketvirtadienį ji atkeliavo ir į Savivaldybę. Šiemet Savivaldybės administracijos pastato fojė sužibo tikras stebuklas – balta eglutė, pasidabinusi daugiau nei 200 rankų darbo baltų žaisliukų, kurtų visus metus. Tai – švelnūs velti angeliukai, spindintys burbulai, ažūrinės bambukinės snaigės ir net ištisos girliandos iš mažų veltų burbuliukų.
Šį grožį kuria Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų rajono filialo rankdarbių būrelio moterys, vadovaujamos filialo narės Laimutės Laukaitienės. Kiekvienas žaisliukas yra tarsi mažas bendrystės prisilietimas – rankų šiluma ir kūrybos džiaugsmas, padovanotas visai Savivaldybei.
Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas kartu su komanda šiltai padėkojo LASS Prienų filialo pirmininkei Irenai Karsokaitei ir visoms būrelio narėms už tradicija tapusią iniciatyvą (kuri tęsiasi jau septintus metus) papuošti Savivaldybės erdves bei šventės nuotaiką, kurią jos kasmet dovanoja savo darbais. Meras taip pat pasidalijo gražia idėja ir pasiūlymu vietos verslininkams – atrasti šių kūrybingų moterų darbus ir papuošti jais savo organizacijų erdves. Tai būtų būdas ir bendruomenę paremti finansiškai, ir skleisti solidarumo dvasią.
Baltai spindinti eglutė visą šventinį laikotarpį džiugins darbuotojus ir svečius, kviesdama sustoti, nusišypsoti ir pasijusti lyg namuose – tarp žmonių, kurie vieni kitiems kuria šviesą.
Jau pirmąją dieną eglutė sulaukė svečių – pro Savivaldybę einantys žmonės užsukdavo, norėdami iš arti pamatyti, o kai kas ir įsiamžinti prie puošnios eglutės.
