„Žmogui reikia žmogaus…“

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Birštono bendrijos nariai praėjusį penktadienį buvo susirinkę aptarti besibaigiančių metų darbų, pasidalinti džiaugsmais, prisiminti išėjusiuosius. Jiems atminti buvo uždegtos žvakelės. Šiemet sužibo septynios liepsnelės.
Birštono „Bočiai“ – tai gausi, draugiška šeima. Jie kartu keliauja, švenčia šventes, organizuoja talkas, lanko vieni kitus ir jau kelis dešimtmečius, puoselėdami tradicijas, gražiai pildo bendrystės metraštį. Apie tai susirinkusiesiems priminė bendrijos valdybos nario Leono Lyniko parengta vaizdinė medžiaga, papildyta nuotaikingu pirmininkės Julijos Barutienės komentaru.
Ir 2024-aisiais Birštono „Bočių“ bendrijos nariai ne tik aktyviai dalyvavo miesto renginiuose, bet ir patys organizavo įvairių švenčių ir atmintinų datų paminėjimus. Jie tradiciškai kartu šventė Užgavėnes‚ Tarptautinę moters dieną, vis populiaresnė tarp „bočiukų“ tampa Miško šventė – piknikas, pakviečiantis į smagų pasibuvimą Alksniakiemio miške. Jeigu bus suderinta, vieta, kur vyksta piknikas, planuojama pažymėti ir specialiu ženklu.
Birštono senjorai nepamiršta ir tautinių bei valstybei svarbių dienų – Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Birželio 14-osios, Liepos 6-osios. Minint svarbias datas, taip pat buvo prisimintos ir jau Amžinybėn iškeliavusių iškilių asmenybių gimimo ar mirties sukaktys, surengta gražių savo bendrijos narių-kūrėjų parodų.
Kaip jau ne vienerius metus, taip ir šiemet, „Bočiai“ tvarkė neveikiančias Panemunio ir Gudakalnio kapinaites, prieš Vėlines kartu su vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ vaikučiais pagerbė mirusiųjų atminimą senosiose Birštono kapinėse. Pasak J. Barutienės, ši bendrystė su darželinukais abipusiai labai svarbi ir prasminga.
Šiemet dalyvauta ir miško sodinimo talkoje, semtasi žinių kompiuterinio raštingumo kursuose, daug keliauta. „Bočių“ bendrijos nariai tradiciškai savaitę praleido Palangoje, susipažino su Plungės dvaro rūmais ir kitomis šio krašto istorinėmis vietomis. Kelionių maršrutai birštoniškius vedė į Latviją, Varėnoje šurmuliavusią Grybų šventę ir Jonavoje vykusią smagią bočių sueigą, kuriai išmaningai dirigavo „Sidabrinės gijos“ choro vadovas Stasys Genys.
Birštono „Bočių“ bendrijos nariai, vykdydami projektą „Sveikatingumo dienos Birštone“ ir kviesdami bičiulius iš kitų miestų bei rajonų atrasti arba naujai pažinti Birštoną, jau yra tapę tarsi kurorto ambasadoriais.
Per ataskaitinį laikotarpį pagausėjo ir bendrijos dainininkų bei muzikantų gretos. Be 25-erių metų sukaktį minėjusio choro „Sidabrinė gija“, bendrija turi ir ansamblį „Džentelmenai“, šiemet spėjusį pradžiuginti dainomis ir muzika slaugos ir globos įstaigų gyventojus.
Pirmininkės Julijos Barutienės ir jos vadovaujamos valdybos darbą susirinkime dalyvavę bendrijos nariai įvertino puikiai. Priekaištų neturėjo ir Revizijos komisija, tad ir vėliau, balsuojant pirmininko rinkimuose, bičiuliai vieningai sutarė, kad jų organizacijos lydere ir toliau būtų Julija Barutienė, per 20 vadovavimo metų bendriją nuo 12 narių išauginusi iki 184 narių, susitelkusių prasmingai veiklai ir buvimui kartu.
„Bočių“ draugyste bei aktyvumu pasidžiaugė ir susirinkime dalyvavę Birštono savivaldybės vicemerai Vytas Kederys ir Edvardas Citvaras bei administracijos direktorė Jovita Tirvienė. Seimo narės ir socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės sveikinimus perdavė patarėja Paulina Kušnerovienė, o Juozo Palionio paramos ir labdaros fondo bei „Gabijos“ kūrėjų klubo vardu sveikino Valė Petkevičienė. Ji visiems buvusiems valdybos nariams padovanojo fondo lėšomis išleistą krašto kūrėjų knygą „Ieškojimų šviesa“.
Susirinkimo, kurį labiau norisi įvardinti kaip šventę, metu buvo pagerbti ir 32 šiais metais jubiliejines sukaktis minintys bendrijos nariai. Dauguma jų patys priėmė gėles, saldžias dovanas ir bičiulių pagamintus individualius sveikinimus, tie, kurie dėl ligos ar kitos priežasties negalėjo dalyvauti, bus aplankyti namuose.
Ypatingos nuotaikos šiam Birštono „Bočių“ susibūrimui suteikė ir choro „Sidabrinė gija“ padovanota giesmių puokštė, priminusi apie didžiųjų metų švenčių laukimą ir pakvietusi Adventinio laiko susikaupimui.
…Ir pabaigai – pasidalinimas svečių bei pačių atsineštomis vaišėmis ir mielas, šiltas pasibuvimas kartu, patvirtinantis E. Safari žodžius, kad žmogui reikia žmogaus…
Ramutė Šimukauskaitė
