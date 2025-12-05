Prienų skautai pasirodys konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau“ finale

Ne visi renginiai bei konkursai tampa tradiciniais, o Lietuvos skautijos (LS) organizuojamas nacionalinis konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“ šiais metais organizuojamas jau dvidešimt septintąjį kartą. Pagrindinis konkurso tikslas – skatinti skautus dainuoti. Šiuo metu vyksta atlikėjų atrankos regionuose, jų nugalėtojai bus pakviesti pasirodyti baigiamajame koncerte, kuris bus surengtas sausio 25 dieną Kaune, minint skautiško judėjimo Lietuvoje atkūrimo iniciatoriaus, ideologo bei lyderio Felikso Šakalio gimtadienį.
Šio konkurso iniciatorės, F.Šakalio dukros Rėda Šakalytė ir Almė Jurevičienė, lapkričio 28 dieną į atvykusios į atranką Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje, pasidžiaugė Prienų skautų tunto „Šilo“ ir Mato Šalčiaus draugovių aktyvumu, vadovės Almos Liutkienės parengtais dainorėliais, jų meniniu lygiu: visi penki Marijampolės krašto skautų ture dainavę solistai, duetai ir ansambliai (taip pat ir Vilkaviškio skautų draugovės „Gražina“ solistė Grėtė) sulaukė Komisijos narių kvietimo atvykti į laureatų koncertą.
F.Šakalio dukrų pasakojimu, jų tėvelį visą gyvenimą lydėjo dainos ir muzika, jis ypač mėgo lietuvių liaudies dainas, būdamas vyriausiuoju skautininku, jas populiarino tarp jaunimo, skatino dainuoti sueigų ir žygių metu. Jo sukurtas Lietuvos skautijos himnas atliekamas iki šiol, o propaguotos dainos yra tapusios kasdiene skautiško judėjimo dalimi ir tradicija. Vien skautiškos dainos konkurse kasmet dalyvauja per 200 įvairiausio amžiaus dainininkų, pritraukiama per 400 žiūrovų.
Pagal skautų dainos konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau“ nuostatus šiemet atrankos dalyviai privalėjo atlikti tris kūrinius – privalomai F.Šakalio itin mėgtą lietuvių liaudies dainą „Gražių dainelių daug girdėjau“, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio harmonizuotą liaudies dainą ir pasirinktą liaudies dainą. Vertinimo komisija kreipė dėmesį ne tik į dainų atlikimo meniškumą bei tikslumą, bet ir į atlikėjų prisistatymą, sceninį įvaizdį.
Laikas, praleistas atrankoje, prabėgo prasmingai, klausantis jaunų žmonių, kurių lūpose atgimė, buvo interpretuotas naujai mūsų krašto dainuojamasis paveldas.
– Kai po tėvelio mirties jo atminimui pradėjome šį konkursą, nesitikėjome, kad jis taip išsiplėtos, sulauks tokio skautų bendruomenės palaikymo, kad atrasim tiek daug puikių „perliukų“,– konkurso dalyviams ir jų vadovei dėkojo Almė Jurevičienė, kviesdama juos atvykti į finalinį koncertą, kuris tradiciškai sutaps su skautininko F.Šakalio gimimo diena.
Dalė Lazauskienės nuotraukos

