Opozicijos atstovai prašė daugiau investicijų skirti kaimiškosioms vietovėms

Lapkričio 27 dienos Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti 35 sprendimai, vienas parengtas projektas – dėl Savivaldybei priklausančio Ašmintos daugiafunkcio centro pastato laisvų patalpų nuomos viešo konkurso būdu – iš darbotvarkės išbrauktas mero prašymu, jo teigimu, prieš tai būtina pakeisti buvusios mokyklos pastato paskirtį, o formalumai užtruktų apie metus. Šias patalpas pageidavo išsinuomoti verslininkai, įkūrę privačius senelių globos namus.
Vienbalsiai pritarta bendradarbiavimo sutarčiai tarp Prienų rajono savivaldybės ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (KPPAR). Galbūt ankstesnis verslo ir savivaldos bendradarbiavimas nebuvo itin pastebimas viešojoje erdvėje, nes opozicijos atstovė Loreta Jakinevičienė prašė mero pasidalinti geraisiais tokio bendradarbiavimo pavyzdžiais, įvardinti pasiūlymus, kuriuos rūmų atstovybė pateikė verslo rėmimo programai. Kitas opozicijos narys Algis Marcinkevičius išsakė nuomonę, kad KPPAR turėtų skirti didesnį dėmesį regionų problemoms. Mero teigimu, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai jungia per tūkstantį įmonių, ir tai yra stipri jėga. Jo pastebėjimu, kuo daugiau verslo atstovų jungsis į asocijuotą veiklą, tuo ji bus aktyvesnė, tuo daugiau bus priimta vietos bendruomenei naudingų sprendimų, pritraukta į Prienų kraštą investicijų.
Taryba pritarė projekto „Atviros jaunimo erdvės infrastruktūros modernizavimas Prienų mieste“ įgyvendinimui Prienų kultūros ir laisvalaikio centro rūsyje. Pagal šį projektą planuojama atnaujinti ir išplėsti AJE „Prienas“ patalpas, sudaryti geresnes sąlygas jaunimo veiklai. Tarybos narys Egidijus Visockas pasiūlė projektui skiriamas lėšas verčiau panaudoti jaunimo sportinei veiklai aktyvinti. Meras nesutiko su šia nuomone, jo teigimu, sutvarkius apleistus Prienų KLC rūsius, įveiklinus šias patalpas, bus sudarytos sąlygos ir edukacijoms, ir kultūriniam bei sportiniam užimtumui. O kilus ekstremaliai situacijai, rūsiai pasitarnautų kaip priedanga gyventojams.
Opozicijos atstovai A.Marcinkevičius, Arūnas Vaidogas replikavo, kad Savivaldybė turėtų labiau atsižvelgti ir į kaimo vietovių jaunimo, kitų gyventojų grupių poreikius bei skirti daugiau lėšų panašioms erdvėms įkurti, sporto infrastruktūrai plėsti, o ne sutelkti visas investicijas Prienuose.
Politikų balsavimui buvo pateikta nemažai pardavimui aukcione siūlomų valstybinės žemės sklypų Jiezno ir Prienų miestuose su prašymu patvirtinti ir pradines jų pardavimo kainas. Daugiausia sklypų skirta vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyboms. Du sklypai yra kitos paskirties. Vienam iš jų (2,0693 ha ploto) Pramonės gatvėje, Prienuose, nustatytas naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo veikla, jo pradinė pardavimo kaina (be aukciono organizavimo išlaidų) – 87794 eurai. Priimti sprendimai dėl kelių valstybinės žemės sklypų nuomos ar neatlygintino naudojimosi žeme. Aptariant minėtus sprendimų projektus, opozicijos atstovai samprotavo, kad Savivaldybė turėtų labiau prisidėti prie gyvenamųjų namų kvartalų plėtros, jų infrastruktūros sukūrimo kaimo seniūnijų centruose.
Taryba pritarė vidaus sandoriui su UAB „Prienų butų ūkis“ dėl Prienų rajono savivaldybės Prienų seniūnijos tvarkymo paslaugų; patvirtino UAB „Prienų šilumos tinklai“ 2025 metų investicijas, atsisakant senų, dyzeliniais varikliais varomų automobilių, ir Prienų globos namų katilinėje įrengiant biokuro katilus.
Posėdyje į Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą įtraukti 26 nekilnojamojo turto objektai. Politikai patvirtino fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų 2026 metais vykdomoms veikloms pagal verslo liudijimą, bei Verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašus.
Politikai sutarė, kad Savivaldybei būtų tikslinga nupirkti labai apleistą Balbieriškio dvaro sodybos pastatą (sodininko namelį), tokiu būdu ateityje atkristų nemažai teisinių problemų, ir Savivaldybė galėtų tinkamiau sutvarkyti parko aplinką, išsaugojant dvaro planinę struktūrą, juolab kad šiuo metu rengiamas Balbieriškio dvaro parko tvarkybos ir pritaikymo lankymui projektas.
Posėdyje patvirtinti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai, priimta daugiau sprendimų turto ir kitais klausimais.
Dalė Lazauskienė
-
Durys – per 3 dienas! „žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Parduoda pigiai žalias, sausas skaldytas malkas (skroblo, uosio, ąžuolo, beržo, alksnio). Pristatymas – nemokamas. Statybinę medieną, ilgis iki 8 metrų. Tel.: 0 614 98 516, 0 699 48 191. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. VISŲ RŪŠIŲ ŽALIUZĖS, ROLETAI, TINKLELIAI NUO VABZDŽIŲ. MATUOJAME, GAMINAME, MONTUOJAME, REMONTUOJAME SENUS. TEL.: +370 686 95 441, +370 615 44 232. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-