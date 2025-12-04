Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – liaudiškų šokių šventė

Praėjusį savaitgalį Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko XVIII respublikinis senjorų liaudiškų šokių kolektyvų konkursinis festivalis REVUONA.
Konkursą pradėjo XVII konkursinio festivalio nugalėtojai – Utenos mokytojų senjorų liaudiškų šokių grupė „Levindra“ (vad. Audinga Kvaselytė), atvežę pereinamąjį festivalio „Revuona“ prizą – Verpstę. Ši Verpstė – Prienų kultūros ir laisvalaikio centro šokių kolektyvo „Vajaunas“ iniciatyva organizuojamo konkursinio festivalio „Revuona“ simbolis, kurį įsteigė amatų centras „Meninė drožyba“, sukūrė medžio skulptorius Vaidas Šeškevičius.
Senjorų liaudiškų šokių kolektyvų, į Prienus sugužėjusių iš įvairiausių Lietuvos kampelių, pasirodymus vertino komisija: Birštono kultūros centro choreografė, Birštono muzikos mokyklos direktorė Rasa Norvilienė (komisijos pirmininkė), Kauno r. Ežerėlio kultūros centro šokių ansamblio „Rasa“ meno vadovas ir choreografas Darius Žilinskas bei Lietuvos dainų švenčių ir Prienų kultūros ir laisvalaikio centro baletmeisteris Raimundas Markūnas. Komisijos sprendimu konkursinio festivalio prizas Verpstė šiais metais atiteko Šakių kultūros centro senjorų liaudiškų šokių grupei „Girėnai“ (vad. Vitalija Venienė).
Susirinkusiuosius pasveikinti atvyko socialinės apsaugos ir darbo ministrė, Lietuvos Respublikos Seimo narė Jūratė Zailskienė, padėkas ir dovanas kolektyvų vadovams įteikė Prienų rajono savivaldybės vicemerė Laimutė Jančiukienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis bei Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai, kolektyvo „Vajaunas“ vadovė bei konkursinio festivalio „Revuona“ sumanytoja, organizatorė ir koordinatorė Ligita Gediminienė.
Šių metų konkursiniame festivalyje „Revuona“ dalyvavo ir smagų šokį žiūrovams dovanojo: Utenos mokytojų senjorų liaudiškų šokių grupė „Levindra“ (vad. Audinga Kvaselytė), Palangos kultūros centro liaudiškų šokių ansamblis „Bočiai“ (vad. Eglė Baltriukienė), Marijampolės kultūros centro senjorų liaudiškų šokių grupė „Sidabra“ (vad. Virginija Sagulina), Šakių kultūros centro senjorų liaudiškų šokių grupė „Girėnai“ (vad. Vitalija Venienė), Ukmergės kultūros centro senjorų liaudiškų šokių grupė „Eglūnas“ (vad. Virginija Butvilavičienė), Naujosios Vilnios kultūros centro liaudiškų šokių grupė „Lendrūnas“ (vad. Virginija Čereškienė Beviršė) bei Prienų kultūros ir laisvalaikio centro senjorų liaudiškų šokių grupė „Vajaunas“ (vad. Ligita Gediminienė).
Nuoširdus AČIŪ Jums visiems – dalyviams ir žiūrovams, kartu sukūrusiems išskirtinę šventę.
Dėkojame rėmėjams: VšĮ „Meninė drožyba“, MB „Marlukas“; informaciniams rėmėjams – laikraščiams „Gyvenimas“ ir „Naujasis Gėlupis“, interneto portalams „kvitrina.com“ ir „Gera Prienuose“.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centro informacija
Fotografavo Dainius Jurevičius
