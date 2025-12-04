Kandys maisto produktuose: kaip nuo jų apsisaugoti?

„Ne kartą prekybos centre pirktus ruduosius ryžius, lęšius bei kitas kruopas tenka išmesti, nes juose randu kandžių išnarų, voratinklių. Kodėl maistines kandis parsinešame su pirktais produktais?“ – klausia laikraščio „Gyvenimas“ skaitytoja Monika S.
Kaip nuo jų apsisaugoti ir jas naikinti? Tad apie kandžių problemą maisto produktuose kalbinu VMVT Maisto ir veterinarijos politikos departamento Maisto skyriaus vyriausiąją specialistę Eimantę Černiauskienę.
– Kodėl maisto produktuose atsiranda kandys?
– Į maisto produktus maistinės kandys patenka įvairiais būdais – gamybos metu, sandėliuojant, transportuojant ar netgi laikant juos namuose. Svarbu nepamiršti, kad maistinės kandys į namų patalpas gali patekti ne tik tada, kai yra išsivysčiusios įsigytame produkte.
. Per atidarytą langą kandis gali pernešti gyvūnai, paukščiai, graužikai, taip pat žmonės ant savo drabužių ar avalynės.
– Gal įmonėse vykdoma nepakankamai griežta kenkėjų kontrolė bei prevencija?
– Maisto gamybos ir prekybos įmonės, siekdamos užtikrinti savo produktų saugą ir kokybę, vykdo nuolatinę kenkėjų stebėseną, įgyvendina kenkėjų kontrolės ir prevencijos priemones. Gamybos patalpose ir sandėliuose turi būti įrengta gera ventiliacija, užtikrinama švara, patalpos periodiškai valomos ir dezinfekuojamos, kenkėjų naikinimui įrengiamos gaudyklės, skraidantiems vabzdžiams – specialūs šviestuvai.
. Gamybos įmonėse ir prekybos centruose kenkėjų naikinimą (dezinsekciją, deratizaciją) atlieka tai veiklai licencijuoti asmenys.
– Kokios priemonės padėtų išvengti šių parazitų namuose?
– Pirmiausia reikia pasirūpinti, kad maistinių kandžių iš viso neatsirastų, todėl visus birius produktus, kaip kruopos, miltai ar sausainiai ir pan., laikyti sandariuose induose bei nekaupti didelių maisto atsargų, – pirkti tiek, kiek suvartojate per mėnesį ar trumpesnį laiką.
Maistinės kandys maitinasi įvairiais maisto produktais, todėl pasirūpinkite ir tinkamu makaronų, dribsnių, džiovintų vaisių, grybų, riešutų, prieskonių laikymu. Kandžių vystymasis labiausiai priklauso nuo aplinkos sąlygų. Jų neaptiksite, jei patalpos, kuriose laikomas maistas, bus gerai vėdinamos, vėsios, jose palaikoma švara.
Tad periodiškai būtina išvalyti spinteles (kur laikomi šie produktai), nuvalyti indų dangtelius, nes net ir mažas produkto likutis gali pritraukti kenkėjus.
Pamačius bent vieną maistinę kandį, svarbiausia surasti šių kenkėjų lizdą ir jį sunaikinti, patikrinti spinteles ir kitas vietas, kur laikomi produktai, ir išmesti pakuotes, kurios sukėlė bent menkiausią įtarimą.
Tada atidžiai išvalykite jų laikymo vietas ir kurį laiką tikrinkite, ar neatsirado voratinklinių siūlų, išduodančių, jog kenkėjų atsikratyti nepavyko.
. Šiems gyviams daugintis nebūtina, kad pakuotė būtų atidaryta, jie puikiai gali vystytis ir uždarame įpakavime, todėl apžiūrėkite maisto produktų pakuotes, kurios dar nėra atidarytos naudojimui.
– Kokios priemonės tinka užkrato valymui?
– Puikiai tinka acto ir muilo tirpalas ar skiestas actas, kuriuo nuplaukite staktas, grindjuostes, lubų dekoracijas, virtuvės baldų, spintelių plyšius – vietas, kur gali būti pribyrėjusių maisto nuotrupų. Sandėliuke ar spintelėje laikomus indus išplaukite. Būtinai sugaudykite suaugusias kandis, panaudojant feromonines gaudykles.
. Jei užkratas itin didelis, patalpas, spinteles purkškite specialiomis priemonėmis.
– Taip, šie patarimai priklauso nuo mūsų. Bet. Kodėl jau iš prekybos centro neretai parsinešame kandimis užkrėstus produktus? Kas turėtų už tai atsakyti? Ar tokiu būdu nėra pažeidžiamos vartotojo teisės?
– Gamintojas turi užtikrinti, kad į rinką būtų pateikiami tik saugūs ir kokybiški maisto produktai. Pardavėjas savo ruožtu turi pasirūpinti tinkamomis laikymo sąlygomis, laikydamasis gamintojo nurodymų, ir apsaugoti produktus nuo bet kokios galimos taršos. Vartotoją turi pasiekti maistas, atitinkantis saugos ir kokybės reikalavimus.
Rinkdamiesi maisto produktus prekybos vietoje, atidžiai apžiūrėkite pakuotę: ar ji nepažeista, neįplyšusi, ar nesimato voratinklinių siūlų, kandžių lervų.
. Akimi matomos maistinės kandies lervos gali pragraužti ir plastikines, ir kartonines pakuotes, tad jos gali vystytis ir uždaroje pakuotėje.
– Tačiau vartotojai retai gali pastebėti minėtus požymius. Ar pavojinga sveikatai, pavartojus šiais gyviais užkrėstą maistą?
– Nei maistinių kandžių kiaušinėliai, nei lervos, nei suaugėliai nekelia jokio pavojaus žmonių sveikatai. Jos gali pakenkti nebent produkto gamybos proceso metu, kai paveikiama grūdo endosperma (taip vadinama grūdo dalis, iš kurios gaunami aukščiausios rūšies miltai). Grūdai tampa nekokybiški.
Žmogui tai – estetinė problema: nemalonu kruopose rasti kirmėlę ar matyti namuose skraidančias maistines kandis.
. Tad net ir nepastebėjus užkrėtimo bei išvirus košę iš tokių kruopų apsinuodijimo grėsmės nėra.
– …Grąžinus į prekybos centrą nekokybišką produktą ir atsiėmus už jį pinigus, kokia tikimybė, kad kita kruopų pakuotė nebus vėl užkrėsta? Kaip derėtų elgtis pirkėjui?
– Nustatyti, kokia tikimybė, jog vartotojas įsigys vėl užterštą produktą, nėra. Atkreipkite dėmesį į partiją, nurodytą ant pakuotės – t. y. rinkitės kitos partijos produktą, nes jei užterštas vienas partijos produktas, tikėtina, bus užteršta ir visa partija. Arba rinkitės produktą kito gamintojo.
– Ar teisingas patarimas: parsinešus kruopas, miltus, kitus birius produktus palaikyti juos parą šaldytuve?
– Jei produktą palaikysite šaldytuve, tai tik sulėtinsite kandžių vystymąsi, nes šaltis jų nesunaikina. Visuomet maisto produktus reikia laikyti taip, kaip nurodė gamintojas. Maistinės kandys kiaušinėlius deda ant grūdų esant +10 °C aplinkos temperatūrai, tačiau jų vystymosi stadijoje, jei temperatūra aukštesnė kaip +25 °C, gali vėluoti jų išsiritimas. Taip pat maistinių kandžių vystymasis sulėtėja ankstyvoje jų augimo stadijoje, kai aplinkos temperatūra nukrinta žemiau +20 °C. Kai aplinkos temperatūra vėl tampa tinkama, maistinės kandys sėkmingai vystosi.
. Maistinėms kandims vėsesnė aplinka nėra palanki: jų vystymasis lėtėja, tačiau visiškai nesustabdomas.
Verta įsidėmėti:
. Birius produktus laikykite sandariuose plastikiniuose, stikliniuose ar metaliniuose indeliuose.
. Reguliariai valykite spinteles, lentynas, peržiūrėkite sandėliuojamus produktus.
. Kruopščiai apžiūrėkite namuose esančius maistinėms kandims patrauklius produktus, ar nėra voratinklių, lervų išnarų, sulipusių gumulėlių, kirmėlių.
. Jei maistas sugadintas kandžių, jį išmeskite.
. Sunaikinus pagrindinę užkrato vietą, gerai išvalykite lentynas, spintelių ir spintų plyšius į vandenį įpylus valgomojo acto arba panaudojus muilo tirpalą.
Veronika Pečkienė