Gera prisiminti savo auklėtinį…

Aš menu, kai Alytuj, 6-ton vidurinėn,
Paaugliukas, su puokšte gėlių,
Atėjai, Raimondėli, į 6-ąją klasę.
Palydėtas tėvelių, draugų.
Šiandien buvęs mano auklėtinis Raimondas Puišys yra verslininkas, fotomenininkas, keliautojas, aktyvistas.
Buvo 1974-ieji metai, kai Alytuje buvo atidaryta nauja, dažais kvepianti 6-toji vidurinė mokykla. Šį mielą, šaunų, šviesiaplaukį berniuką mokiau ir auklėjau, kol baigė vidurinę mokyklą. Gyveno Raimondas Putinuose, daugiabuty. Tėtis buvo Alytaus mėsos kombinato direktorius. Bet Raimondas, kaip ir visi to laikmečio vaikai, buvo paprastas, darbštus, draugiškas, mandagus berniukas. Nebuvo išlepintas. Mėgo jį klasės draugai. Klasėje jis buvo jauniausias. Kai mokai ir auklėji tuos mokinukus nuo mažens iki jie baigia mokyklą, juos puikiai pažįsti. Jie pasidaro tarsi nuosavi vaikai.
Su šios auklėtos klasės mokinukais, tarp kurių buvo ir Raimondas, daug kur vykdavome į ekskursijas. Mokinių tėvų profsąjungos pašefuodavo mūsų keliones. Nepamirštama 1979 metų klasės lėktuvinė kelionė į tuometinį Leningradą. Ekskursijos į laivą Klaipėdoje, Anykščius ir kitus Lietuvos kampelius, kurias remdavo klasės mokinių tėvų ir Raimondo tėčio darbovietės.
Baigęs vidurinę mokyklą, Raimondas įstojo į LŽŪA Kaune. Bendravimas su buvusiu auklėtiniu nenutrūksta iki šiandienos. Džiaugiuosi, kad šis vaikinukas, užaugęs, kaip sakoma, mieste, ant asfalto, tapo verslininku. Sukūrė Prienų rajone, netoli Išlaužo, gražią kaimo turizmo sodybą ,,Šaltupis“. Ne kartą teko šioje gražiai sutvarkytoje sodyboje pasisvečiuoti. Čia įvairiems pobūviams skoningai įrengtos salės. Maloniai nuteikia sodybos šeimininkų gražus bendravimas, kultūringas svečių aptarnavimas.
Įdomu apsilankyti „Šaltupio“ sodybos klojime, kuriame įkurtas Alpinizmo, fotografijos technikos ir įvairių sendaikčių, senienų muziejus. Stebina eksponatų įvairovė ir gausa, kuri nukelia lankytojus į praeitį.
Smagu, ypač vasarą, apsilankyti sodybos mini zooparke. Žolės kuokšteliu prisivilioti lamas, ožkytes. Pasidžiaugti mažomis kinietiškos veislės kiaulytėmis, poniu, įvairiomis paukščių veislėmis.
Paskaitau feisbuką, spaudą ir maloniai pasidžiaugiu, kad buvęs mano auklėtinis Raimondas yra įvairių renginių organizatorius ir dalyvis. Jau 15 metų „Šaltupy“ vyksta bardų dainų festivalis „Esu ruduo“, į kurį susirenka daug šio žanro mėgėjų. Prienų rajono ir aplinkinių vietovių žmonės kasmet pasidžiaugia čia vykstančiais mėgėjų teatrų „Šaltupis“ festivaliais. Raimondas yra alpinistas ir aktyvus fotografas, fotomenininkas, surengęs per 600 fotografijos ir dailės parodų, išleidęs ne vieną fotoalbumą, kuriuose daugiausia užfiksuotos kopimo į Europos kalnynus akimirkos.
Džiugu, kad mano auklėtinis – Raimondas Puišys – yra Mato Šalčiaus ir keleto užsienio konkursų ir premijų laureatas.
Džiaugiuosi tuo, kad mokyti mokinukai dažnai pralenkia savo mokytojus.
Irena Petkevičienė, Alytus