Šiluma, bendrystė ir jaukiai įžiebtos laukimo ugnelės

2 gruodžio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Adventas – tylus, šviesos kupinas laukimo metas, kai kambariuose ima kvepėti eglių šakelėmis, cinamonu ir ramybe.
Artėjant gražiausioms metų šventėms Pakuonio biblioteka nušvito ypatinga nuotaika – čia rinkosi moterys į jaukų edukacinį užsiėmimą „Advento vainiko pynimas“, kurį pakuonietėms dovanojo floristė Ela Gadišauskienė.
Ant stalų sugulė eglės ir kadagio šakos, džiovintos uogos, vaisiai – visa tai virto stebuklu kiekvienų rankų prisilietime.
Pynimo metu biblioteka prisipildė šurmuliuojančių, šiltų pokalbių, juoko ir pasidalytų istorijų.
Po valandos kvepiantys, spalvingi vainikai papuošė stalus kaip gražus ženklas: advento laikas tuoj prasidės, o kartu – ir širdžių suartėjimas. Ši edukacija tarsi terapija, rami poilsio minutė, laikas, skirtas sau.
Susitikimas dar kartą priminė, kad biblioteka – tai ne vien knygų namai, bet ir vieta, kur gimsta bendrystė, kur sustojama, susikaupiama ir pasidalijama gerumu.
Renata Žibienė
Pakuonio bibliotekos bibliotekininkė

