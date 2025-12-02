Šiluma, bendrystė ir jaukiai įžiebtos laukimo ugnelės

Adventas – tylus, šviesos kupinas laukimo metas, kai kambariuose ima kvepėti eglių šakelėmis, cinamonu ir ramybe.
Artėjant gražiausioms metų šventėms Pakuonio biblioteka nušvito ypatinga nuotaika – čia rinkosi moterys į jaukų edukacinį užsiėmimą „Advento vainiko pynimas“, kurį pakuonietėms dovanojo floristė Ela Gadišauskienė.
Ant stalų sugulė eglės ir kadagio šakos, džiovintos uogos, vaisiai – visa tai virto stebuklu kiekvienų rankų prisilietime.
Pynimo metu biblioteka prisipildė šurmuliuojančių, šiltų pokalbių, juoko ir pasidalytų istorijų.
Po valandos kvepiantys, spalvingi vainikai papuošė stalus kaip gražus ženklas: advento laikas tuoj prasidės, o kartu – ir širdžių suartėjimas. Ši edukacija tarsi terapija, rami poilsio minutė, laikas, skirtas sau.
Susitikimas dar kartą priminė, kad biblioteka – tai ne vien knygų namai, bet ir vieta, kur gimsta bendrystė, kur sustojama, susikaupiama ir pasidalijama gerumu.
Renata Žibienė
Pakuonio bibliotekos bibliotekininkė
-
Durys – per 3 dienas! „žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Parduoda pigiai žalias, sausas skaldytas malkas (skroblo, uosio, ąžuolo, beržo, alksnio). Pristatymas – nemokamas. Statybinę medieną, ilgis iki 8 metrų. Tel.: 0 614 98 516, 0 699 48 191. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. VISŲ RŪŠIŲ ŽALIUZĖS, ROLETAI, TINKLELIAI NUO VABZDŽIŲ. MATUOJAME, GAMINAME, MONTUOJAME, REMONTUOJAME SENUS. TEL.: +370 686 95 441, +370 615 44 232. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-