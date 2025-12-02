Mokinių rudens atostogų metu, siekiant užtikrinti vaikų pozityvų užimtumą ir sociokultūrinį ugdymąsi, lapkričio 3–6 dienomis Šilavoto, Naujosios Ūtos ir Balbieriškio seniūnijose buvo vykdoma prevencinė programa „Trampolinas“.
Pagrindinė grupės žinutė – tu nesi vienas. Ši programa skirta 8-12 metų vaikams, ji suteikia saugią ir motyvuojančią aplinką, kurioje vaikai gali ne tik smagiai leisti laiką, bet ir vystyti esminius gyvenimo įgūdžius, reikalingus sveikam vystymuisi ir geresnei integracijai visuomenėje.
Užsiėmimų metu vaikai per žaidimus, užduotis, diskusijas ir pokalbius mokėsi pažinti savo emocijas ir jas išreikšti socialiai priimtinais būdais, laikytis elgesio taisyklių ir ribų bendraujant ir bendradarbiaujant komandoje, nes grupiniai užsiėmimai skatina bendravimą, komandinį darbą ir gebėjimą spręsti konfliktus. Kiekvienas užsiėmimas vyksta pagal nustatytas, nekintančias, pačių vaikų sugalvotas taisykles, kurios padeda jiems jaustis saugiai ir nuspėjamai. Užsiėmimai pradedami, kai pasirenka „orų kortelę“ ir pasisako apie savo emocinę būseną bei savijautą. Tai skatina emocinį atvirumą ir gebėjimą analizuoti ir įvardinti savo jausmus.
Prevencinės programos metu dėmesys skiriamas vaikų kūrybiškumo ugdymui bei gebėjimui atsispirti neigiamai aplinkos įtakai, mokėjimui pasakyti „ne“, „stop“, „nenoriu“. Programos metu vaikams buvo ugdomi gebėjimai užmegzti pasitikėjimu grįstus santykius su aplinkiniais žmonėmis, kreiptis pagalbos ar palaikymo reikiamu metu, atpažinti, kas tai yra priklausomybė (kompiuteriniai, azartiniai žaidimai, rūkymas, alkoholio ar narkotikų vartojimas) ir kaip padėti priklausomybę turinčiam žmogui. Prevencinės programos metu Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė vaikus mokė taisyklingai sportuoti, suburti komandą ir žaisti joje. Fizinis aktyvumas – tai dar vienas būdas išlieti susikaupusias emocijas ir sumažinti stresą bei nerimą.
Užimtumo metu Prienų r. policijos bendruomenės pareigūnės vaikams priminė saugaus elgesio taisykles, atsakomybę už savo veiksmus namuose, viešoje erdvėje, padėjo pasigaminti atšvaitus. Vaikams už aktyvų dalyvavimą veiklose buvo įteiktos simbolinės dovanėlės.
Dėkojame socialiniams partneriams už bendradarbiavimą.
Informaciją parengė socialinės darbuotojos, dirbančios su šeima, J. Lučkienė, P. Stasiukynė, J. Petkienė
-
Durys – per 3 dienas! „žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Parduoda pigiai žalias, sausas skaldytas malkas (skroblo, uosio, ąžuolo, beržo, alksnio). Pristatymas – nemokamas. Statybinę medieną, ilgis iki 8 metrų. Tel.: 0 614 98 516, 0 699 48 191. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. VISŲ RŪŠIŲ ŽALIUZĖS, ROLETAI, TINKLELIAI NUO VABZDŽIŲ. MATUOJAME, GAMINAME, MONTUOJAME, REMONTUOJAME SENUS. TEL.: +370 686 95 441, +370 615 44 232. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-