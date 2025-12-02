Prevencinė programa „Trampolinas“

2 gruodžio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Mokinių rudens atostogų metu, siekiant užtikrinti vaikų pozityvų užimtumą ir sociokultūrinį ugdymąsi, lapkričio 3–6 dienomis Šilavoto, Naujosios Ūtos ir Balbieriškio seniūnijose buvo vykdoma prevencinė programa „Trampolinas“.
Pagrindinė grupės žinutė – tu nesi vienas. Ši programa skirta 8-12 metų vaikams, ji suteikia saugią ir motyvuojančią aplinką, kurioje vaikai gali ne tik smagiai leisti laiką, bet ir vystyti esminius gyvenimo įgūdžius, reikalingus sveikam vystymuisi ir geresnei integracijai visuomenėje.
Užsiėmimų metu vaikai per žaidimus, užduotis, diskusijas ir pokalbius mokėsi pažinti savo emocijas ir jas išreikšti socialiai priimtinais būdais, laikytis elgesio taisyklių ir ribų bendraujant ir bendradarbiaujant komandoje, nes grupiniai užsiėmimai skatina bendravimą, komandinį darbą ir gebėjimą spręsti konfliktus. Kiekvienas užsiėmimas vyksta pagal nustatytas, nekintančias, pačių vaikų sugalvotas taisykles, kurios padeda jiems jaustis saugiai ir nuspėjamai. Užsiėmimai pradedami, kai pasirenka „orų kortelę“ ir pasisako apie savo emocinę būseną bei savijautą. Tai skatina emocinį atvirumą ir gebėjimą analizuoti ir įvardinti savo jausmus.
Prevencinės programos metu dėmesys skiriamas vaikų kūrybiškumo ugdymui bei gebėjimui atsispirti neigiamai aplinkos įtakai, mokėjimui pasakyti „ne“, „stop“, „nenoriu“. Programos metu vaikams buvo ugdomi gebėjimai užmegzti pasitikėjimu grįstus santykius su aplinkiniais žmonėmis, kreiptis pagalbos ar palaikymo reikiamu metu, atpažinti, kas tai yra priklausomybė (kompiuteriniai, azartiniai žaidimai, rūkymas, alkoholio ar narkotikų vartojimas) ir kaip padėti priklausomybę turinčiam žmogui. Prevencinės programos metu Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė vaikus mokė taisyklingai sportuoti, suburti komandą ir žaisti joje. Fizinis aktyvumas – tai dar vienas būdas išlieti susikaupusias emocijas ir sumažinti stresą bei nerimą.
Užimtumo metu Prienų r. policijos bendruomenės pareigūnės vaikams priminė saugaus elgesio taisykles, atsakomybę už savo veiksmus namuose, viešoje erdvėje, padėjo pasigaminti atšvaitus. Vaikams už aktyvų dalyvavimą veiklose buvo įteiktos simbolinės dovanėlės.
Dėkojame socialiniams partneriams už bendradarbiavimą.
Informaciją parengė socialinės darbuotojos, dirbančios su šeima, J. Lučkienė, P. Stasiukynė, J. Petkienė

