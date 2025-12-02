Nustatė naujus nekilnojamojo turto mokesčio tarifus verslui ir gyventojams

2 gruodžio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Lapkričio 27 dienos posėdyje Prienų rajono savivaldybės taryba balsų dauguma nustatė naujus nekilnojamojo turto mokesčio tarifus Prienų rajono savivaldybės teritorijoje, jie įsigalios nuo 2026 m. sausio 1 dienos.
Tarifus verslui buvo pasiūlyta diferencijuoti pagal įmonės dydį: didelių įmonių valdomiems nekilnojamojo turto objektams tarifas bus skaičiuojamas 0,7 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės; nedidelių įmonių – 0,6 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Apleistam ir neprižiūrimam turtui, įtrauktam į sąrašą, bus skaičiuojamas maksimalus tarifas – 5 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės.
Iki šiol buvo taikomas 0,8 proc. tarifas nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės ir 3 proc. tarifas nenaudojamam, apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui.           
Gyventojai už pagrindinį gyvenamąjį būstą nemokės, jeigu jo mokestinė vertė neviršys neapmokestinamojo dydžio – 450000 eurų (sutuoktiniams – 900000 eurų);  už pagrindinio gyvenamojo būsto objektą, viršijantį neapmokestinamąjį dydį, bus taikomas 0,7 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės tarifas.
Nemažai gyventojų nuosavybės teise valdo ne vieną būstą. Meras, paklaustas, kaip bus apmokestinamos fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios paskirties patalpos, kuriose jis nėra  deklaravęs gyvenamosios vietos, sakė, jog šiuo atveju reikia vadovautis įstatymu. Pagal jį ne pagrindinio būsto mokestinės vertės daliai, neviršijančiai 50 000 eurų, taikomas 0 procentų mokesčio tarifas; viršijančiai 50000 eurų, tačiau neviršijančiai 200 000 eurų, taikomas 0,2 procento mokesčio tarifas. Kuo turto mokestinė vertė didesnė, tuo didesnis tarifas (nuo 0,2 iki 1 proc.) bus skaičiuojamas.
Mero teigimu, Prienų rajone mokestinės nekilnojamojo turto vertės išaugo maždaug du kartus. Prieš tvirtinant tarifus, buvo atlikta kitų savivaldybių nekilnojamojo turto tarifų palyginamoji analizė, kuri patvirtino, kad Prienų rajono savivaldybė pagal naujų tarifų dydį „neišsišoka“ iš visumos. Skaičiaus, kiek rajono gyventojų palies nekilnojamojo turto mokestis, nebuvo pateikta. Paminėta, kad 2024 m. (esant nekilnojamojo turto mokestinės vertės neapmokestinamajam dydžiui 150 000 eurų) šį mokestį mokėjo 214 fizinių asmenų, o padidintu tarifu už apleistą turtą – vos keli asmenys.
Diskusijos metu opozicijos atstovai atkreipė dėmesį į tai, kad dėl didesnių nekilnojamojo turto mokesčių savivaldybė netaps patraukli investuotojams. Meras atsakė, kad Savivaldybė nenusišalina nuo pagalbos verslininkams, esant poreikiui, padeda nutiesti komunikacijas ir kt.
Dalė Lazauskienė

