Valstybinę žemę galima pirkti ir išsimokėtinai: NŽT ragina nepamiršti sumokėti metinių įmokų

Vis daugiau gyventojų ir verslų renkasi valstybinę žemę pirkti išsimokėtinai. Tai patogus ir prieinamas būdas tapti žemės savininkais iš karto nesumokant visos sumos. Šiemet jau sudaryta apie 200 naujų sutarčių, kuriomis išsimokėtinai parduota daugiau kaip 134 ha valstybinės žemės už 28,6 mln. eurų. NŽT primena, kad įmokas už išsimokėtinai įsigytą valstybinę žemę būtina sumokėti iki 2026 m. sausio 15 d.
Palyginti su ankstesniais metais, žemės pardavimas išsimokėtinai išaugo kelis kartus. 2024 m. buvo sudaryta tik apie 40 tokių pirkimoipardavimo sutarčių. Parduota 24,5 ha valstybinės žemės už 6,5 mln. eurų.
Dažniausiai valstybinę žemę išsimokėtinai įsigyja asmenys, kurie žemę jau naudoja, pavyzdžiui, kai žemės sklypas yra užstatytas jų statiniais ar įrenginiais, priklauso sodininkų bendrijoms, yra reikalingas gyvenamajam namui eksploatuoti arba yra įsiterpęs tarp privačių žemės sklypų. Tokiais atvejais žmonės gali žemę įsigyti be aukciono, todėl pirkimas išsimokėtinai tampa patogi galimybė tapti žemės savininku.
Valstybinės žemės pirkimas išsimokėtinai negali būti ilgesnis kaip 10 metų laikotarpis.
Prieš parduodant valstybinę žemę išsimokėtinai, NŽT patikrina, ar pirkėjas neturi įsiskolinimų valstybei. Tai yra būtina sąlyga pirkimo-pardavimo sandoriui sudaryti.
Pirkdamas žemę išsimokėtinai, pirkėjas ne mažiau kaip 20 procentų nustatytos žemės kainos turi sumokėti iki valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, likusią dalį – lygiomis dalimis per vėlesnius valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyto pirkimo išsimokėtinai termino metus, pradedant mokėti antraisiais kalendoriniais metais po valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo.
Už laiku nesumokėtą kainos dalį yra skaičiuojamos 5 procentų metinės palūkanos.
Didėjantis susidomėjimas pirkimo išsimokėtinai galimybe rodo, kad ši priemonė padeda žmonėms paprasčiau tvarkyti nuosavybės klausimus, o valstybei – sklandžiau administruoti valstybinės žemės išteklius.
Pažymėtina, kad pirkimo išsimokėtinai galimybė netaikoma perkant iš valstybės miškų ūkio paskirties žemę. Už tokią žemę privaloma iš karto sumokėti visą žemės kainą.
Nacionalinės žemės tarnybos informacija
