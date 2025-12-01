Į Prezidentūrą iškeliavo Prienų krašto bendruomenių sukurti kalėdiniai žaisliukai

Prienų rajono bendruomenės, švietimo ir kultūros įstaigos bei socialiniai partneriai dar kartą įrodė, kad kūryba ir bendrystė mūsų krašte – gyvos ir stiprios. Atsiliepdami į pirmosios ponios Dianos Nausėdienės kvietimą prisidėti prie iniciatyvos „Sparnuoti išminties, žinių ir kūrybos metai“, Prienų krašto žmonės sukūrė daugybę kalėdinių žaisliukų. Praėjusią savaitę jie iškeliavo į Vilnių ir papuoš Prezidentūros šventinę eglę bei kiemą.
Šių metų tema kvietė atkreipti dėmesį į žinių svarbą, kūrybos galią ir bendruomeniškumą. Pasiūlyta iš vilnos velti žaisliukus – apuokus, pelėdas ir knygeles. Vilnos pelėdos simbolizuoja jaukumą ir gebėjimą klausytis, apuokai – siekį suvokti ir suprasti, o knygelės – žinių, intelekto ir išminties ženklus, perteikiančius laiko patikrintas ir naujas vertingas mintis.
Kalėdinius žaisliukus šiai iniciatyvai kūrė:
• Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyriaus socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokiniai;
• Prienų bendruomenės Vaikų dienos užimtumo centras;
• Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro Senjorų centras;
• Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų rajono filialas;
• Prienų globos namai;
• Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centras „Pienės pūkas“;
• Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro Globos centras;
• Jiezno žmonių su negalia sąjunga;
• Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Skriaudžių biblioteka;
• Veiverių seniūnijos bendruomenė;
• Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Asmenų su negalia grupė.
Dėkojame visoms įstaigoms, bendruomenėms ir jų nariams už nuoširdų įsitraukimą, kūrybingumą ir norą dalyvauti visos šalies tradicijoje. Kiekvienas žaisliukas – mažas Prienų krašto simbolis, kuris šiemet papuoš Lietuvos širdį.
Prienų rajono savivaldybės informacija
