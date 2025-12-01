ES investicijos Prienų rajone: pokyčiai, kuriuos jaučia kiekvienas gyventojas

2021–2027 m. Europos Sąjungos (ES) fondų investicijos pasiekia ir Prienų rajoną. Iki 2029 m. pabaigos planuojama panaudoti apie 22,27 mln. eurų. Kalbamės su Prienų rajono savivaldybės meru Alvydu Vaicekausku apie tai, kaip ES investicijos keičia rajoną.
– Kokias galimybes Prienams atveria bendradarbiavimas su Kauno regiono savivaldybėmis įgyvendinant funkcinės zonos strategiją?
A. V.:Tai naujas požiūris į regiono plėtrą. Kauno regiono funkcinė zona sujungia aštuonias savivaldybes, kurios planuoja investicijas bendrai – pagal vieną viziją ir strategiją. Tokiu būdu galime siekti didesnės naudos gyventojams, sujungti infrastruktūrą, stiprinti paslaugų tinklą ir skatinti tolygesnį viso regiono vystymąsi.
Džiaugiuosi, kad turime galimybę pasinaudoti Europos Sąjungos parama ir įgyvendinti projektus, kurie didina gyvenimo kokybę bei patrauklumą mūsų krašte. Stengsimės maksimaliai panaudoti lėšas ten, kur matome didžiausią reikšmę gyventojams – vandentvarkos, švietimo, sveikatos ir socialinių paslaugų, aplinkosaugos, verslo ir turizmo skatinimo, viešųjų paslaugų srityse. Tikiu, kad bendradarbiaudami su kaimyninėmis savivaldybėmis galėsime užtikrinti, kad Prienai būtų gyvybingas, patrauklus ir patogus miestas gyventi, dirbti bei kurti ateitį.
– Vienas iš daug dėmesio sulaukusių projektų – pėsčiųjų ir dviračių takas šalia Nemuno. Kodėl šis projektas toks reikšmingas miestui ir jo žmonėms?
A. V.: Ši idėja ilgai brendo, o dabar pagaliau ima virsti realybe. Dalis pėsčiųjų ir dviračių tako Nemuno pakrante jau įrengta įgyvendinant ankstesnius projektus. Šiame investiciniame laikotarpyje planuojame tęsti darbus – įrengti taką nuo sakurų parko iki Greimų tilto.
Mums svarbu, kad šis takas būtų ne tik patogus, bet ir saugus, ilgaamžis, darniai įsilietų į aplinką. Todėl daug dėmesio skiriame parengiamiesiems darbams: nuolat bendradarbiaujame su projektuotojais, tariamės su saugomų teritorijų tarnybų specialistais.
Artimiausiu metu planuojame pratęsti pėsčiųjų ir dviračių taką nuo Holokausto vietos (Kęstučio g.) link paukščių stebėjimo vietos prie Bagrėno kalno. Šio projekto įgyvendinimo ypač laukia prieniškiai ir miesto svečiai – žmonės ne kartą yra išsakę lūkestį turėti patogų, estetišką ir gamtos apsuptyje esantį maršrutą poilsiui bei aktyviam laisvalaikiui. Taip pat ir ten gyvenančių šeimų patogumui. Manau, kad pėsčiųjų ir dviračių takai taps jungtimi tarp miesto, gamtos ir žmonių, o kartu – pagrindine Prienų poilsio bei turizmo ašimi.
– Prienai vis dažniau minimi kaip patraukli turistinė vieta. Kaip ES investicijos padeda stiprinti šį įvaizdį ir pritraukti daugiau lankytojų į mūsų kraštą?
A. V.: Kartu su kitomis savivaldybėmis kuriame bendrą turizmo tinklą. Bus atnaujinami pažintiniai ir poilsio takai, piliakalniai, gerinamos dviračių jungtys, įrengiami išmanūs informaciniai stendai, planuojami Balbieriškio ir Jiezno apylinkių maršrutai, tvarkomi Prienų šaltiniai, prie kurių bus įrengiamos aikštelės su suoliukais ir apšvietimu. Taip atsiras daugiau galimybių pritraukti turistus į mūsų kraštą.
– Sveikatos priežiūra ir socialinė rūpyba – sritys, kurios tiesiogiai liečia kiekvieną žmogų. Kaip jas keičia ES investicijos?
A. V.:Mūsų tikslas – kad gyventojai kokybiškas sveikatos paslaugas gautų čia pat, savo mieste. Įgyvendinant Prienų ligoninės ir Pirminės sveikatos priežiūros centro modernizavimo projektus, bus atnaujinamos patalpos, įranga, gerinama paslaugų kokybė, diegiami e. sveikatos sprendimai, plečiamos dienos chirurgijos, slaugos ir reabilitacijos paslaugos.
Vienas reikšmingiausių socialinių projektų – Prienų globos namų modernizavimas. Globos namus planuojame pertvarkyti iš pagrindų – atnaujinti infrastruktūrą, pagerinti gyvenimo sąlygas, pritaikyti aplinką žmonėms su negalia. Siekiame, kad čia gyvenantys žmonės būtų visaverčiai bendruomenės nariai, jaustųsi saugiai ir oriai, kad turėtų galimybę gauti reikiamą priežiūrą, pagalbą ir sveikatos paslaugas.
– Pastaraisiais metais daug kalbama apie ugdymo kokybę, visos dienos mokyklas ir pagalbą šeimoms. Kokie pokyčiai laukia švietimo srityje?
A. V.: Įgyvendinant projektą „Ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas“, modernizuotas lopšelis-darželis „Gintarėlis“. Pradėtas įgyvendinti projektas „Visos dienos mokyklos kūrimas Veiveriuose“ – mokiniai po pamokų galės likti mokykloje, dalyvauti užsiėmimuose, gauti pagalbą. Viena grupė jau veikia, vaikai yra patenkinti. Tai svarbus žingsnis padedant šeimoms ir stiprinant ugdymo kokybę.
– Aplinkosauga tampa vis svarbesnė vietos bendruomenėms. Kokius pokyčius šioje srityje planuojate įgyvendinti?
A. V.: Planuojamos investicijos į atliekų rūšiavimo infrastruktūros plėtrą rajone. Numatoma įrengti stambiųjų ir kitų atliekų aikštelę Stakliškėse, bus tobulinamas atliekų surinkimas. Taip pat planuojame sutvarkyti užterštas teritorijas, kurios ilgus metus buvo apleistos.
– Jei reikėtų trumpai pasakyti, ką ES fondų investicijos reiškia kiekvienam prieniečiui – ką pasakytumėte?
A. V.: „Tai reiškia švaresnį vandenį, geresnes sveikatos paslaugas, modernesnes mokyklas, patogesnius namus ir patrauklią aplinką visiems. Tai pokyčiai, kuriuos žmonės mato ir jaučia kasdien. Europa nėra toli – ji čia, mūsų mieste, mūsų žmonėse ir mūsų ateityje.
Užs.Nr.36