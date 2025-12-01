Dienos centras „Kryžkelės“– saugi erdvė alkstantiems ne tik sriubos, bet ir priėmimo…

Lapkričio 25 dieną Prienų parapijos namuose pristatytas naujas dienos centras „Kryžkelės“, kuriame lankytojai priimami be išankstinių nuostatų. Šiame centre veiks labdaros valgykla, bus teikiama humanitarinė pagalba, socialinės, higienos ir kitos žemo slenksčio pagalbos paslaugos, atliepiančios Prienų bendruomenės atstovų poreikius.
Organizacijų – VšĮ „Gilės sodas“ ir Prienų dekanato Carito – atstovų kvietimu, parapijos namuose apsilankę Prienų rajono savivaldybės vadovai, socialiniai partneriai buvo supažindinti su Centro veiklomis, iniciatyvomis, savanorių teikiama pagalba žmonėms, dėl įvairių priežasčių atsidūrusiems krizinėse situacijose, stokojantiems supratimo, šilumos, materialios ir kitos pagalbos.
Už suteiktą saugią erdvę visuomenės nariams, esantiems atskirtyje ar užribyje, už savanorių telkimą, jų teikiamas paslaugas renginio metu daug gerų žodžių skirta Prienų dekanato dekanui Vaidotui Labašauskui, Prienų dekanato Carito vadovei Kristinai Žuklienei bei savanorėms, VšĮ „Gilės sodas“ vadovei Irmai Urbonaitei ir jos suburtai profesionalų komandai.
Meras Alvydas Vaicekauskas teigiamai įvertino parapijos namuose veikiančių organizacijų indėlį padedant tiems bendruomenės nariams, kuriems labiausiai to reikia. Savivaldybė, skatindama šią veiklą, prie naujos erdvės įrengimo prisidėjo 15 tūkst. eurų iš Religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo priemonės.
Dienos centro „Kryžkelės“ įkurtuvių proga parapijos namų bendruomenę pasveikino Vilkaviškio vyskupijos Caritas direktorius kun. Gintaras Urbštas, Prienų ligoninės, Prienų socialinių paslaugų centro, Prienų visuomenės sveikatos biuro, Maltos ordino pagalbos tarnybos, Prienų maltiečių atstovai, Prienų policijos bendruomenės pareigūnės ir kiti socialiniai partneriai.
Susitikimo metu užsimezgė atviras pokalbis apie partnerystę ir bendrų sprendimų paieškas, siekiant įveikti kylančius iššūkius, pasidalinta savanorystės patirtimis, aptartos galimybės stiprinti bendradarbiavimą ir tarpusavio supratimą. Po pokalbio susirinkusieji buvo pakviesti apžiūrėti ką tik įrengtos virtuvėlės ir valgyklos patalpas, kartu su Centro lankytojais pasivaišinti „Carito“ savanorių paruošta šilta sriuba, arbata, sausainiais.
VšĮ „Gilės sodas“ vadovė Irma Urbonaitė pasidžiaugė naująja Dienos centro paslaugų erdve, padėkojo visiems, prisidėjusiems prie jos atsiradimo: ir išdrįsusiems apie tai svajoti, ir suteikusiems dvasinį impulsą bei skyrusiems materialinę pagalbą Centro įrengimui: klebonui dekanui Vaidotui Labašauskui, diakonui, Carito savanoriams, Prienų rajono savivaldybės administracijai, kiekvienam parapijos tikinčiajam, paaukojusiam kilniam tikslui.
Ji akcentavo, kad Prienų parapijos namai tarnauja ne vien religinės bendruomenės poreikiams, po jų stogu buriasi lankytojus ir jų šeimų narius vienijančios Anoniminių alkoholikų, Veiklių žmonių bendruomenės, Carito, Maltos ordino savanoriai, nevyriausybinė organizacija „Gilės sodas“. Jas vienija bendras vertybinis pagrindas ir tikslas – teikti pagalbą jos reikalingiems.
Klebonas dekanas Vaidotas Labašauskas priminė, kad, vadovaujantis krikščioniškais ir bendruomeniškumo principais, pagalba alkstantiems, vargstantiems ir stokojantiems turi būti teikiama nuolat, ne tik prieš didžiąsias metų šventes. Jis pasidžiaugė glaudžiu bendradarbiavimu su nevyriausybine organizacija „Gilės sodas“ ir aktyviąja jos vadove Irma Urbonaite, NVO vykdomomis programomis, skirtomis šeimoms, jaunimui, asmenims, reikalingiems psichologinės ir kitokios pagalbos, sugrįžusiems iš įkalinimo vietų, priklausomiems nuo žalingų įpročių, tarpininkavimu pasiekiant atskirtyje esančias visuomenės grupes. Jis taip pat padėkojo Prienų parapijos „Carito“ savanoriams, jų vadovei Kristinai Žuklienei už parapijos namuose įgyvendinamas iniciatyvas.
Jau vienerius metus kartą per savaitę Prienų Carito savanoriai sėkmingai įgyvendina Šiltos sriubos iniciatyvą. Parapijos namuose lėkšte sriubos vaišinami ir senyvo amžiaus, vieniši asmenys, namuose neturintys sąlygų ar įgūdžių pasigaminti karšto maisto, ir benamystę patiriantys prieniečiai. Keli samčiai garuojančios sriubos tampa pretekstu pasikalbėti, o prie stalo užsimezgę pokalbiai perauga į pasitikėjimo vertus ryšius, kurie Carito savanoriams padeda „prisijaukinti“ žmones, išgirsti jų istorijas, sužinoti dabartinius poreikius ir labai mažais žingsneliais keisti gyvenimus.
Įrengus naują virtuvę, sriuba bus verdama ir išdalinama vietoje. Nuo kitų metų prieniečiai labdaros valgykloje galės lankytis du kartus per savaitę – antradieniais ir ketvirtadieniais.
Nuo 2024 m. spalio 1 d. išdalinta apie 1500 sriubos porcijų. Antradieniais 4 – 5 savanorės pamaitina apie 20 žmonių. 2025 m. užregistruota 1040 apsilankymų, visus metus sriuba dalinta 30 – 35 asmenims. Šiltos sriubos iniciatyvoje savanoriauja 10 – 12 ilgalaikių savanorių.
Gyventojams teikiama nuolatinė parama ir maisto produktais, jų krepšelius centro lankytojai gali parsinešti į namus. „Gilės sodo“ savanoriai produktus gauna iš Maisto banko, ūkininkų, pavienių asmenų, kurie paaukoja daržovių, vaisių, kitų gėrybių. Ši parama skiriama šeimoms, pažeidžiamiems asmenims. „Manome, jeigu žmogus išdrįsta kreiptis į Caritą ir paprašyti paramos maistu, jam turi būti tikrai blogai, todėl atėjusiųjų neprašome pateikti asmens ar gautų pajamų duomenis,“ – sako I.Urbonaitė.
Maisto produktų paketai paskirstomi antradieniais ir ketvirtadieniais. Per savaitę jų išdalinama iki 50-ties. Per metus dėl šios paramos apsilankyta 2600 kartų. Per dvejus metus Maisto bankas perdavė 7943 kg maisto produktų, paramos vertė siekia 10 tūkst. eurų.
Nuo šių metų gruodžio 1 dienos Prienų parapijos namuose pradeda veikti katalikiškas Vaikų dienos centras, už kurio veiklas atsakingas Maltos ordinas. Kaip sakė jo atstovė, šio centro misija – sukurti saugią aplinką vaikams, organizuojant turiningą laisvalaikį po pamokų. Vaikams bus padedama paruošti namų darbus, formuojami teisingi socialiniai, darbiniai įgūdžiai, teikiamas emocinis palaikymas, skiepijamas tikėjimas per vertybių ugdymą, dalyvavimą šv. Mišiose, parapijos renginiuose, švenčiant kalendorines šventes.
Prienų parapijos namuose Vaikų dienos centras veiks penkias dienas per savaitę, po 4 valandas per dieną, iki 17 val. Jį lankys 20 mokyklinio amžiaus vaikų iš pažeidžiamų šeimų. Jame dirbs du socialiniai darbuotojai.
Užsukusiesiems į parapijos namus savanoriai parenka švarių, sezonui tinkančių drabužių, avalynės. I.Urbonaitės teigimu, senajame Carito pastate esantis dušas, skirtas lankytojams, nebuvo patogus, todėl neseniai įrengtos naujos patalpos, kuriose higienos paslaugos bus teikiamos kartą per savaitę. Ketinama įrengti ir nedidelę skalbyklą, kurioje bus galima išsiskalbti rūbus, patalynę, tačiau šiems darbams, buitinės technikos įsigijimui dar reikia surinkti lėšų.
Be nuolat teikiamų paslaugų, parapijos namuose organizuojamos ir periodinės akcijos. I.Urbonaitė pasidžiaugė tomis įstaigomis, kolektyvais, pavieniais asmenimis, kurie ir šiais metais geranoriškai prisidėjo prie antrus metus Lietuvos Carito inicijuotos akcijos „Dosnumo krepšeliai“ ir paaukojo nemažai ilgo galiojimo produktų, saldumynų, kuriuos Carito savanoriai išrūšiavo į 145 krepšelius ir gruodį išnešios daugiavaikėms šeimoms, nepasiturintiems asmenims. Šiemet prieniečiai buvo dosnesni, ir paramos surinkta daugiau, krepšeliai bus dalinami Prienų dekanato teritorijoje, Prienų mieste ir kaimiškose seniūnijose.
Du kartus per metus – prieš Šv. Kalėdas ir Šv.Velykas – Carito ir „Gilės sodo“ savanoriai prekybos centruose iš gyventojų renka paramą ilgo galiojimo maisto produktais. Netrukus ši akcija vėl bus paskelbta, todėl I.Urbonaitė paragino prieniečius nepraeiti tuščiomis pro savanorių vežimėlius ir papildyti juos maisto produktais, konservais, kurie nepasiturintiems žmonėms suteiks viltį sulaukti sotesnių švenčių. Pavasarinės Maisto banko akcijos metu buvo išdalinta per 100 krepšelių.
Ne vien ištiesta pagalbos ranka, bet ir skirtas laikas, asmeninis dėmesys, atjauta mažina socialinę atskirtį bendruomenėje. Šventinis laikotarpis simbolizuoja nuoširdų artumą su šeima bei artimaisiais, tačiau nemažai žmonių per šventes lieka vieni. Todėl prieš didžiąsias metų šventes, gruodžio 20 dieną, į parapijos namus kartu švęsti Kūčių rytmetį kviečiami visi, kas neturi šeimos ar yra atsiskyrę nuo artimųjų.
„Jautru tai, kad mūsų bendruomenėje netrūksta vienatvę išgyvenančių žmonių, todėl tokie susibūrimai labai reikalingi,“ – akcentuoja I.Urbonaitė.
Prienų parapijos namuose geri darbai atliekami tyliai, jiems nereikia skambios reklamos, informacija apie galimybę čia gauti įvairią pagalbą gyventojus pasiekia iš lūpų į lūpas – iš lankytojų, socialinių partnerių. Nemažai pagalbos reikalingų žmonių į parapijos namus nukreipia VšĮ „Gilės sodas“ specialistai, vykdantys visuomenės užimtumo, gerovės didinimo ir kitas programas, teikiantys psichologų, psichoterapeutų, priklausomybių konsultanto, socialinio darbuotojo individualias bei grupines paslaugas. Teikiant pagalbą, laikomasi principo: kiekvienas yra svarbus, reikšmingas ir turi būti išgirstas.
Bendra parapijos namų bendruomenės kuriama vertė: per metus įvairias paslaugas gauna 270–300 unikalių asmenų, į savanorystės veiklas įsitraukia apie 40 mūsų krašto gyventojų.
I.Urbonaitės įsitikinimu, ne mažiau svarbu tai, kad šioje erdvėje sudarytos puikios sąlygos savanorystei atsiskleisti, gimsta bendruomeniškumo ugdymo ir stiprinimo iniciatyvos. Todėl gruodžio 5 dieną, minint Tarptautinę savanorių dieną, Prienų parapijos savanoriai bus pakviesti į šv. Mišias Prienų bažnyčioje ir pagerbimo vakarą, taip jiems padėkojant už laiką ir pastangas, skirtas savanoriškai veiklai.
Dalė Lazauskienė