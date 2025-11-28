Rojaus obuoliukai gimtajai kalbai

Praėjusį šeštadienį Birštonas gyveno teatrų festivalio „Rojaus obuoliukai’25“ nuotaikomis. Už ketvirtį amžiaus tęsiamą gražią, prasmingą tradiciją dėkui Birštono kultūros centro teatro kolektyvui ir jo vadovui Rimantui Jacunskui.
Smagias komedijas šįkart parodė Visagino kultūros centro teatras „Gyvenimas gražus“ ir šventės šeimininkai – birštoniškiai. Žiūrovų šypsenomis ir plojimais buvo palydėtas visaginiečių spektaklis „Nesantaikos obuoliukai“ (komedijos autorė Julija Yudovich, režisierė Birutė Davidovičė) bei birštoniškių „Nuoma ir trys kiaušiniai“ (autorė Vida Bladykaitė, režisierius Rimantas Jacunskas). Abi komedijos – nuotaikingos, „gyvenimiškos“, jose, kaip ir mūsų kasdienybėje, viltį keitė nusivylimas, džiaugsmas – liūdesį.
Turbūt labiausiai žiūrovus nustebino Rietavo kultūros centro teatras „Ruoda“(režisierius Vincas Andriuška), žemaičių kalba suvaidinęs žinomos V.V. Landsbergio pasakos „Arklio Dominyko meilė” inscenizaciją – linksmą istoriją apie meilę, svajones ir keliones. Šis kolektyvas nuo 2006-ųjų vaidina tik žemaitiškai – atkakliai skleidžia savo kalbos turtingumą, savitumą, nenusimena, jei ne kiekvieną žodį žiūrovas suprato ir ne tik nepasirūpina „vertimais“, bet gimtąja tarme pristato ir patį kolektyvą. Iš žemaičių to galima tikėtis. Bet kaip gražu ir gera buvo girdėti, kai „Rojaus obuoliukų’25“ šventėje atkakliesiems rietaviškiams nenusileido ir Visagino kolektyvas. Išmintingoji obuolių pardavėja (trys sanatorijos vadovai pasikeitė, o ji vis ta pati, vis džiuginanti poilsiautojus savo užaugintais obuoliais, įvairiausių kurortinių istorijų prisiklausanti ir prisižiūrinti, gyvenimiškąja išmintimi, pastebėjimais ir nusistebėjimais komedijoje „Nesantaikos obuoliukai“ dalinosi aukštaičių kalba.
Talentingais žmonėmis, kalbos žodingumu ir įvairove turtinga mūsų Lietuva. Ačiū auginantiems ir dosniai dalinantiems teatro meno „Rojaus obuoliukus“ – režisierius Rimantas Jacunskas šventėje pažadėjo, kad ateinančių metų pradžioje Birštono kultūros centro kolektyvas pakvies į naują premjerą. Matant, kaip drąsiai birštoniškiai jaučiasi scenoje, kaip nuotaikingai jie vaidina, šoka, nekyla abejonių, kad premjerų bus dar daug, ir kad „Rojaus obuoliukai“ riedės plačiai ir skambiai.
Genovaitė
Kazio Lazausko nuotraukos