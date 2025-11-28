Pasidalino idėjomis apie veiklas ir glaudesnį bendradarbiavimą

Praėjusios savaitės ketvirtadienį Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybės nariai Birštono sanatorijoje „Versmė“ vykusio susirinkimo metu pristatė savo įmonių veiklas, pasidalino idėjomis apie glaudesnį bendradarbiavimą ir aktyvesnę komunikaciją skleidžiant žinią vieniems apie kitus.
Atstovybės vadovas Vytautas Račickas ir koordinatorė Gita Mickevičiūtė informavo apie Rūmų klubų veiklą ir organizuojamus renginius. Susitikimo metu diskutuota ir apie Verslo tarybos atkūrimą, pritarta bendradarbiavimui su Prienų krašto muziejumi, pritaikant įvairioms veikloms prof., ekonomisto P. Šalčiaus ir žurnalisto, keliautojo M. Šalčiaus tėviškės sodybą, kalbėtasi apie verslo bendruomenės stiprinimą bei žinomumo sklaidą, 2026 metų veiklos kryptis.
Po diskusijos susitikime dalyvavę Atstovybės nariai, vadovaujami sanatorijos direktorės pavaduotojo marketingui Elvino Šteinkorto, susipažino su naujausio sanatorijos korpuso poilsio ir pramogų erdvėmis bei teikiamomis sveikatinimo, reabilitacijos ir SPA paslaugomis.
„Gyvenimo“ informacija
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
