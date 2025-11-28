Išlaužo berniukų komanda iškovojo teisę žaisti tarpzoninėse varžybose

Lapkričio 27 dieną Prienų sporto centre vyko Lietuvos mokyklų žaidynių III etapo (zoninio) „5×5“ futbolo varžybos, kuriose dalyvavo berniukų, gimusių 2013 metais ir jaunesnių mažųjų mokyklų (iki 500 mokinių) ir mergaičių, gimusių 2010 metais ir jaunesnių, iš didžiųjų mokyklų (virš 500 mokinių, bet gali dalyvauti ir mažesnės) komandos. Jose Prienų rajonui atstovavo Užnemunės pagrindinės mokyklos Išlaužo skyriaus komandos (mokytojas Rolandas Meškauskas).
Varžybose taip pat dalyvavo Vilkaviškio rajono Kybartų ,,Saulės“ progimnazijos mergaičių komanda ir Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos bei Kauno Gedimino sporto ir sveikatingumo gimnazijos berniukų komandos.
Mergaičių grupėje nugalėtoja tapo Vilkaviškio rajono Kybartų ,,Saulės“ progimnazijos komanda. Išlaužietės liko antros.
Berniukų grupės nugalėtoją lėmė įspūdingas Išlaužo mokinio Daugirdo Giniūno įvartis paskutinėmis sekundėmis į kauniečių vartus. Išlaužo skyriaus komanda ir tapo zoninių varžybų nugalėtoja ir pateko į kitą tarpzoninį etapą.
Antri liko Kauno Gedimino sporto ir sveikatingumo gimnazijos, treti – Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijo futbolininkai.
-
Durys – per 3 dienas! „žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Parduoda pigiai žalias, sausas skaldytas malkas (skroblo, uosio, ąžuolo, beržo, alksnio). Pristatymas – nemokamas. Statybinę medieną, ilgis iki 8 metrų. Tel.: 0 614 98 516, 0 699 48 191. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. VISŲ RŪŠIŲ ŽALIUZĖS, ROLETAI, TINKLELIAI NUO VABZDŽIŲ. MATUOJAME, GAMINAME, MONTUOJAME, REMONTUOJAME SENUS. TEL.: +370 686 95 441, +370 615 44 232. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-