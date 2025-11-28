Išlaužo berniukų komanda iškovojo teisę žaisti tarpzoninėse varžybose

28 lapkričio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Lapkričio 27 dieną Prienų sporto centre vyko Lietuvos mokyklų žaidynių III etapo (zoninio) „5×5“ futbolo varžybos, kuriose dalyvavo berniukų, gimusių 2013 metais ir jaunesnių mažųjų mokyklų (iki 500 mokinių) ir mergaičių, gimusių 2010 metais ir jaunesnių, iš didžiųjų mokyklų (virš 500 mokinių, bet gali dalyvauti ir mažesnės) komandos. Jose Prienų rajonui atstovavo Užnemunės pagrindinės mokyklos Išlaužo skyriaus komandos (mokytojas Rolandas Meškauskas).
Varžybose taip pat dalyvavo Vilkaviškio rajono Kybartų ,,Saulės“ progimnazijos mergaičių komanda ir Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos bei Kauno Gedimino sporto ir sveikatingumo gimnazijos berniukų komandos.
Mergaičių grupėje nugalėtoja tapo Vilkaviškio rajono Kybartų ,,Saulės“ progimnazijos komanda. Išlaužietės liko antros.
Berniukų grupės nugalėtoją lėmė įspūdingas Išlaužo mokinio Daugirdo Giniūno įvartis paskutinėmis sekundėmis į kauniečių vartus. Išlaužo skyriaus komanda ir tapo zoninių varžybų nugalėtoja ir pateko į kitą tarpzoninį etapą.
Antri liko Kauno Gedimino sporto ir sveikatingumo gimnazijos, treti – Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijo futbolininkai.

