Folkloro ansambliui „Gija“ – 25!

28 lapkričio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro folkloro ansamblis „Gija“ šiemet mini 25 metų veiklos sukaktį. Turininga istorija, pasiekimais, neblėstančiu užsidegimu lietuviškam žodžiui bei liaudies kūrybai išsiskiriantis ansamblis lapkričio 22 dieną gražų jubiliejų šventė gausiame bičiulių ir bendraminčių rate.
Kolektyvą sveikino LR Seimo narė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė, Prienų rajono savivaldybės vicemerai Deividas Dargužis ir Laimutė Jančiukienė, Savivaldybės kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis. Šilčiausius žodžius ir dovanas ansamblio narėms skyrė ansamblio vadovė Dalė Zagurskienė. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Virginija Naudžiūtė sveikino ir džiaugėsi aktyvia ansamblio „Gija“ kūrybine ir koncertine veikla, dėkojo svečiams – savo dainomis ir šokiais susirinkusiuosius džiuginusiems folkloro kolektyvams: Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro folkloro ansambliui „Dūmė“ (vad. Dalė Zagurskienė), Šakių kultūros centro folkloro ansambliui „Šakija“ (vad. Renata Baltrušaitienė), Garliavos kultūros centro folkloro ansambliui „Gegutala“ (vad. Nijolė Grivačiauskienė), Seinų vyskupo Antano Baranausko fondo „Lietuvių namų“ folkloro ansambliui „Galadusys“ (vad. Juozas Pileckas), Kaišiadorių kultūros centro folkloro ansambliui „Žilvita“ (vad. Laimutė Morkūnienė).
Prienų kultūros ir laisvalaikio centro informacija
Dainiaus Jurevičiaus nuotrauka

