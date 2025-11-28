Birštonas – miestas, kuriame investicijos virsta matomais pokyčiais

Birštonas – žalias, modernus kurortas, įsikūręs tarp įspūdingų Nemuno kilpų. Čia gamta ir šiuolaikinė infrastruktūra dera su ilgametėmis sveikatinimo ir poilsio tradicijomis, kuriančiomis išskirtinį miesto charakterį. Kurortas keičiasi kasmet – tvarkoma kurorto infrastruktūra, viešosios erdvės, o kultūriniai renginiai ir aukštos kokybės sveikatinimo paslaugos pritraukia svečius iš visos Lietuvos ir užsienio.
Šiuos pokyčius skatina ir Europos Sąjungos investicijos, padedančios augti bei tobulėti. Įgyvendinant 2022–2030 m. Kauno regiono plėtros planą, Birštono savivaldybė vykdys net septynis projektus, kurių bendra vertė viršys 13,5 mln. eurų. Daugiau nei 10,5 mln. sudaro ES investicijos, o likusią dalį – Savivaldybės biudžeto lėšos.
Projektai apima svarbiausias sritis – nuo švietimo, sveikatos, socialinių paslaugų ir turizmo infrastruktūros iki darnaus judumo. „Šios investicijos – tai tvirtas žingsnis į ateitį. Jos padeda mums kurti patogų, atvirą, darnų bei tvarų kurortą, kuriame gera gyventi ir ilsėtis,“ – sako Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė.
Judus ir tvarus kurortas
Vienas reikšmingiausių projektų – „Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas Birštono mieste“, kuriuo siekiama mažinti automobilių srautus, aplinkos taršą, skatinti darnų judumą ir sujungti nutolusias miesto dalis į vientisą, pėsčiųjų ir dviratininkų takų tinklą, užtikrinantį patogų ir saugų susisiekimą. Projekto vertė daugiau nei 10 mln. eurų.
Planuojama įrengti viaduko per A16 magistralinį kelią dviračių ir pėsčiųjų tako jungtį su esamais dviračių ir pėsčiųjų takais, o 2027 m. pradėti pėsčiųjų ir dviračių tilto per Nemuną statybą. Tiltas sujungs dvi miesto dalis skirtingose upės pusėse ir užtikrins patogų bei darnų susisiekimą. Kairiajame Nemuno krante esančios teritorijos taps patrauklesnės investuotojams – gyvenamosios paskirties, poilsio ir rekreacinių projektų plėtrai.
Turizmo infrastruktūros plėtra
Turizmas – viena svarbiausių Birštono tapatybės dalių. Projektu „Birštono savivaldybės turizmo objektų pritaikymas lankymui“ siekiama, kad lankytinos vietos būtų dar patogesnės ir pritaikytos visiems lankytojams.
Dešiniajame Nemuno krante pradėta įrengti moderni įlaida vandens transportui, o prie apžvalgos bokšto jau sutvarkytas privažiavimas, įrengtas apšvietimas ir 40 vietų automobilių aikštelė. Artimiausiu metu planuojama įrengti vaizdo kameras, leisiančias žmonėms su negalia matyti panoraminius kurorto vaizdus iš bokšto. Pokyčiai laukia ir istorinio Vytauto parko – čia bus sutvarkyti takai, apšvietimas, įrengti informaciniai stendai ir mažosios architektūros elementai. Projekto vertė 2,7 mln. eurų.
Tuo pat metu Birštonas kartu su kitomis Kauno regiono savivaldybėmis įgyvendina projektą „Kauno regiono turizmo maršruto pristatymas ir populiarinimas“, kurio metu rengiamos bendros rinkodaros priemonės ir lankytinų objektų žemėlapis.
Investicijos į žmogų: švietimas, sveikata ir socialinės paslaugos
Birštono savivaldybėje įgyvendinami projektai, kurie kuria ilgalaikę naudą bendruomenei. Švietimo srityje projektas „Įvairialypio švietimo plėtojimas vykdant visos dienos veiklą Birštono gimnazijoje“ leis modernizuoti ugdymo erdves – įrengti lauko klasę, atnaujinti dvi klases ir jas pritaikyti visos dienos mokyklos veikloms.
Rūpinantis gyventojų sveikata, įgyvendinamas projektas „Visuomenės sveikatos paslaugų kokybės gerinimas“, orientuotas į vaikų ir jaunimo fizinės bei emocinės sveikatos stiprinimą bei priklausomybių prevenciją.
Socialinėje srityje vykdomi du projektai – „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ ir „Institucinės globos pertvarkos įgyvendinimas“, kurių metu bus įrengiamos modernios patalpos ir apsaugotas būstas žmonėms su negalia. Visų šių projektų bendra vertė – beveik 700 tūkst. eurų.
Kryptingos Europos Sąjungos investicijos reikšmingai prisideda prie Birštono kurorto modernumo ir patrauklumo. Vykstantys pokyčiai ne tik džiugina vietos bendruomenę, bet ir kuria išskirtinį kurorto įvaizdį ir Lietuvos, ir užsienio turizmo rinkose.
