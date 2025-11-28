Birštonas – įkvėpimas darbui iš gamtos šaltinių

Birštono turizmo informacijos centras kartu su Lenkijos Elko miestu baigia įgyvendinti metus trukusį tarptautinį projektą „Darbostogos – kaip pasienio vietovių turizmo kryptis“. Šia iniciatyva siekiama populiarinti Birštoną ir Elką kaip patrauklias vietas, kur nuotolinis darbas natūraliai susilieja su įkvepiančia aplinka, kokybišku poilsiu ir geresne savijauta.
Pasaulinės tendencijos rodo, jog vis daugiau žmonių renkasi dirbti nuotoliu, o darbą derina su kelionėmis, siekdami giliau pažinti vietinę kultūrą, patirti gyvenimą su šeima naujoje vietoje, skirti daugiau dėmesio savo fizinei ir emocinei sveikatai. Tvarumas, tinklaveikla, personalizuotos patirtys, neįprastos darbo vietos – tai aspektai, kurių dažnai ieško tokie keliautojai. Birštonas turi didelį potencialą atliepti šiuos lūkesčius. Rami aplinka, graži gamta, sveikatinimo paslaugos, greitas interneto ryšys, įvairios laisvalaikio ir pramogų galimybės, patraukli geografinė padėtis, miesto kompaktiškumas, saugumas ir bendradarbystės erdvės – svarbiausi Birštono privalumai, kurie ypač vertinami darbostogų turistų. Kurortas tinka IT specialistams, kūrėjams, kitiems nuotoliniu būdu dirbantiems profesionalams, taip pat įmonių kolektyvams, norintiems derinti strategines sesijas su komandos stiprinimu gamtoje. Naujas keliautojų segmentas kurorto svetingumo verslui kuria apčiuopiamą naudą – mažina sezoniškumą, didina nakvynių skaičių ir leidžia diversifikuoti klientų ratą.
Projekto metu Birštono turizmo informacijos centras įgyvendino nuoseklų veiklų planą: suorganizavo mokymus ir pažintinius vizitus turizmo sektoriaus ir viešojo administravimo atstovams, pagal parengtą rinkodaros strategiją įvykdė viešinimo kampaniją Lietuvoje ir užsienyje, įsigijęs modernią demonstracinę įrangą darbostogų galimybes pristatė šešiuose renginiuose Lietuvoje, Lenkijoje ir Latvijoje. Taip pat buvo parengtas gidas apgyvendinimo paslaugas teikiantiems objektams ir kartu su vietos verslais suformuotas bendras patrauklus pasiūlymas – darbostogų katalogas – dirbti ir poilsiauti atvykstantiems svečiams. Pasiekti rezultatai ir įgyta patirtis buvo apibendrinti šiltoje partnerystės atmosferoje – baigiamojoje konferencijoje Elke.
Šiandien jau matyti aiškus projekto poveikis – Birštonas vis labiau atpažįstamas kaip patraukli darbostogų kryptis ir verslo komandoms, ir pavieniams nuotoliniu būdu dirbantiems specialistams. Kurortas siejamas su galimybe patogiai ir produktyviai dirbti, o laisvu metu mėgautis gamta, sveikatinimo paslaugomis, ramiu poilsiu, aktyviomis veiklomis ir kultūrine programa. Kartu išaugo ir Birštono turizmo informacijos centro bei vietos verslų kompetencijos – geriau suprantami nuotoliniu būdu dirbančių keliautojų poreikiai, įgyta žinių, kaip su šiuo segmentu dirbti kasdien. Visa tai sudaro tvirtą pagrindą tolesnei darbostogų pasiūlos plėtrai ir tvariam kurorto augimui.
Projekto veiklos vyko nuo 2024 m. gruodžio mėn. iki 2025 m. lapkričio mėn. Bendra projekto vertė – 159 592,50 Eur, iš kurių 127 674,00 Eur finansuojama 2021–2027 m. Europos kaimynystės priemonės Interreg VI-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo abipus sienos programos lėšomis. Birštono turizmo informacijos centro projekto lėšų dalis sudaro 70 417,50 Eur, iš kurių 56334,00 Eur finansuoja Europos Sąjunga. Daugiau apie programą: www.lietuva-polska.eu.
***
Birštonas – tarptautinių sveikatinimo paslaugų kurortas Lietuvoje, garsėjantis unikalia gamta, Nemuno kilpų vingiais, mineraliniu vandeniu ir karališkomis šaknimis. Kurortas apdovanotas natūralios gamtos turtais: trykštančiais mineralinio vandens šaltiniais, gydomuoju purvu, švariu oru ir palankiu sveikatai klimatu. Kurortas didžiuojasi Europoje pripažintu ir vertinamu mineraliniu vandeniu, kurio sudėtyje yra daug bromo.
