Vaistai nuo skausmo ir uždegimo: ką verta žinoti?

Atėjus šaltajam metų sezonui paūmėja lėtinės ligos, dažniau peršąlame, vargina nugaros, stuburo skausmai. Gydytojai pacientams tradiciškai skiria nesteroidinių vaistų nuo skausmo bei uždegimo.
Kokia šių vaistų galima žala bei nauda mūsų organizmui? Kokios vaistų dozės ir kaip ilgai derėtų jas vartoti? Išsamiau apie tai pasakoja LSMU Kauno ligoninės gydytoja, klinikinė farmakologė Eglė Karinauskė.
– Nesteroidiniai vaistai nuo skausmo… pristatykite šią vaistų grupę išsamiau…
– Visi vaistai, kurie priklauso nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) grupei, malšina skausmą, uždegimą, tuo pačiu mažina temperatūrą. Pagal savo poveikį į skausmą, vieni šios grupės vaistai skiriami vidutiniam skausmui malšinti, kiti – stipriam. Iš vidutinį skausmą malšinančių populiariausi – ibuprofenas, naproksenas, lėtinių ligų sąlygotą skausmą malšina meloksikamas, stiprų skausmą – diklofenakas. Pagrindiniai šalutiniai poveikiai – pykinimas, silpnumas. Šios grupės vaistus rizikinga vartoti pacientams, kurių sutrikusi inkstų funkcija, todėl pastariesiems rekomenduojame rinktis paracetamolį, kuris taip pat gerai malšina ir skausmą, ir temperatūrą, tačiau nėra priskiriamas nesteroidinių vaistų nuo uždegimo grupei.
– Daug žmonių juos vartoja, kai reikia ir nereikia… Šiuo klausimu reikėtų tikslesnes informacijos, patarimų…
– Pagrindiniai vartojimo principai apima tinkamą dozę, tinkamą intervalą tarp dozių ir tinkamą vartojimo priežastį. Kartais nutinka taip, kad pacientas vartoja per mažą vaisto dozę, todėl jis nesuveikia taip, kaip tikimasi. Kai vaistus, kurie turi būti vartojami kas 8 valandas. vartojami rečiau ar dažniau – rizikuojama nepakankamu veiksmingumu ar padidėjusia šalutinio poveikio tikimybe.
– Rudenį paūmėja nugaros skausmai, dažnėja įvairios peršalimo ligos. Kaip saugiai vartoti nesteroidinius vaistus nuo skausmo? Juk neretai pasireiškia neigiamas poveikis mūsų organizmui: kepenims, skrandžiui, širdžiai…
– Geriausiai NVNU vartoti ūmiam nugaros skausmui malšinti, o jam užsitęsus ilgiau nei tris dienas, rekomenduočiau planuoti vizitą pas gydytoją, nes galbūt yra konkreti skausmo priežastis, kurios, deja, vartojamas vaistas nepašalins. Todėl, kalbant apie nugaros skausmus, svarbiausia nustatyti skausmo priežastį, įvertinant kitų gydymo priemonių poreikį, pavyzdžiui, kineziterapiją, mankštą.
Siekiant sumažinti poveikį skrandžiui, geriausiai vaistus nuo skausmo vartoti po valgio. Kitų organų kažkaip specialiai saugoti nereikia, kadangi ir inkstai, ir kepenys dalyvauja vaisto virsme į aktyvią veiksmingumą turinčią formą, jo pašalinime ir panašiai. Kai minėtų organų veikla sutrikusi, atitinkamai koreguojamos dozės arba parenkamas alternatyvus gydymas.
– Tarkim, žmogų nuolat kankina nugaros skausmai. Kaip dažnai tokiu atveju galima vartoti šių vaistų? Ar ne geriau leisti, pavyzdžiui, olfen, ar tai saugesnis pasirinkimas?…
– Jeigu pacientas gali nuryti vaistus (jo nepykina, nevemia, jis sąmoningas), visada teikiame pirmumą vaistams, vartojamiems per burną. Leidžiami vaistai, ypač namų sąlygomis, turi atskiras rizikas vien dėl vartojimo būdo – atsiranda „vartai“ infekcijai, leidžiant galima pataikyti į kraujagyslę, tada mėlynės ir pan.
Jeigu dozės yra tinkamos, tai veiksmingumas iš esmės bus toks pat ir geriamo per burną, ir leidžiamo vaisto, skirsis tik suveikimo greitis.
– Ar visada vaistus reikia vartoti tiek laiko, kiek paskyrė gydytojas? Jeigu simptomai palengvėjo, gydymą galima tęsti vaistažolėmis, natūraliomis priemonėmis nuo skausmo ar peršalimo?
– Manau, kad visada geresnis variantas – laikytis gydytojo nurodymų, o planuojant vartoti vaistažoles ar kitas priemones, taip pat verta pasitarti su gydytoju, siekiant išvengti nesuderinamumo problemų. Turiu omenyje, jeigu pacientas serga lėtinėmis ligomis, vartoja nuolat vaistus, tai bet kokia vaistažolė gali turėti įtakos tų ligų gydymui.
– Neretai pacientai vietoj nesteroidinių vaistų renkasi antibiotikus, manydami, kad tai pagreitins gijimo procesą.
– Jei nustatyta skausmo priežastis yra infekcija, gali būti, kad šalia NVNU gydytojas paskirs ir antibiotikų. Tačiau savarankiškas, savavališkas antibiotikų vartojimas gali sukelti bakterijų atsparumą, todėl tekti gydytis gydymo įstaigoje, intraveniniais antibiotikais, nes antibiotikai tabletėmis nebeveiks.
Kitu atveju – antibiotikai negydo virusinių infekcijų ir neapsaugo nuo virusinės ligos komplikacijų, tačiau gali apsunkinti vėlesnį gydymą, kai reikės platesnio spektro ar intraveninių antibiotikų.
– Ką reikėtų įsidėmėti kalbant apie vaistų vartojimą?
– Labai svarbu laikytis gydytojų bei vaistininkų rekomendacijų, gydymo režimo – jei nurodyta vaistą vartoti kas 12 val., stengtis išlaikyti šį intervalą.
Jei sergate lėtine liga ir jaučiatės gerai, o gydytojas yra skyręs vaistų, labai svarbu juos vartoti tiek, kiek skirta (pvz. nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, skausmo, antibiotikai, skirti 10, 14 dienų ir pan.). Nutraukti vaistų vartojimą galima tik pasitarus su gydytoju.
– Ačiū už vertingą informaciją ir patarimus. Stengsimės į tai atsižvelgti.