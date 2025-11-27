Tradicinė rudens šventė Kašonyse

Lapkričio 15 d. Kašonių bendruomenės namuose vyko tradicinė rudens šventė „Rudens suktinis 2025“. Šventėje dalyvavo ir susirinkusiuosius pasveikino Prienų rajono savivaldybės vicemerai Laimutė Jančiukienė ir Deividas Dargužis bei Jiezno seniūnas Algis Bartusevičius.
Renginį pradėjo Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriaus 4 klasės mokinių koncertas (mokytoja D. Acuvienė). Visus sužavėjo mokinių eilės apie rudenį, dainos, dūdelių muzika ir pačių sukurti šokiai. Po mokinių pasirodymo programą tęsė Pakuonio laisvalaikio salės vokalinis ansamblis „Re nata“ (vadovė R. Žibienė). Skambėjo ne tik žinomos ir naujos dainos, bet ir vakarui tinkamos eilės.
Na, o Marijampolės kultūros centro Gudelių skyriaus kapelos „Gudeliai“ koncertas, vadovaujamas O. Šovienės, išjudino iš vietų visus susirinkusiuosius. Linksmiausias kapeloje buvo kraštietis Vytautas. Patiekalo iš morkos konkursą „Morka – grožio ir jaunystės paslaptis“ vertino vicemerai Laimutė Jančiukienė, Deividas Dargužis, seniūnas Algis Bartusevičius ir pakuoniškė Renata Žibienė. Komisija patiekalų savininkams įteikė nominacijas ir prizus. Renginio metu vyko naujų L. Butkienės darbų paroda.
Renginį vedė Indrė Kabašinskaitė ir Vida Ivanauskienė kartu su organizatoriais Danute ir Daliumi. Vakaro metu visus linksmino kašoniškis Renatas. Susirinkusieji ne tik bendravo, bet ir šoko bei dainavo.
Rudens šventę organizavo Kašonių biblioteka, kaimo bendruomenė „Kašonys“ ir Dukurnonių bendruomenė. Renginio partneriai – Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyrius.
Danutė Bajorienė
