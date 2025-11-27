Prienuose atveriamas Maltiečių vaikų dienos centras

Maltos ordino pagalbos tarnyba Lietuvoje jau daugiau nei dvidešimt metų steigia vaikų dienos centrus, kurie tampa saugia ir palaikančia erdve vaikams bei jų šeimoms. Šiandien visoje šalyje veikia 13 vaikų dienos centrų, paauglių dienos namai bei atvira jaunimo erdvė. Šios iniciatyvos siekia suteikti vaikams galimybę augti, stiprėti, atrasti naujų veiklų ir jaustis priimtiems.
Gruodžio 1 dieną Prienuose duris atvers naujas maltiečių vaikų dienos centras, skirtas vaikams nuo šešerių metų. Centro tikslas – sudaryti sąlygas vaikams saugiai leisti laiką po pamokų, gauti reikalingą pagalbą ir ugdyti jų socialinius bei asmeninius įgūdžius. Čia vaikus lydės bendrystės ir gerumo atmosfera, o ugdymo procesas bus grindžiamas krikščioniškosiomis vertybėmis – pagarba, atjauta, atsakomybe ir bendryste.
Dienos centre vaikams bus teikiama pagalba ruošiant namų darbus, suteikiamas nemokamas šiltas maistas, organizuojami kūrybiniai, sportiniai ir edukaciniai užsiėmimai. Taip pat, planuojamos išvykos ir pažintinės ekskursijos, skatinančios vaikų smalsumą ir socialinį aktyvumą. Vaikai bus prižiūrimi atsakingų ir kvalifikuotų specialistų. Centras veiks visus metus, įskaitant vasaros laikotarpį.
Naujojo centro steigėjai pabrėžia, kad tokia erdvė Prienuose itin reikalinga – vis daugiau šeimų ieško saugios vietos, kur vaikai galėtų būti po pamokų, užsiimti prasminga veikla ir gauti emocinį bei socialinį palaikymą. Maltiečiai tikisi, kad šis centras taps gyvu bendruomenės traukos tašku, kuriame suartės ne tik vaikai, bet ir jų tėvai, o bendras dialogas padės laiku pastebėti ir spręsti iškylančius sunkumus.
Maltiečių vaikų dienos centras įsikūręs Kęstučio g. 16, Prienuose, ir dirbs darbo dienomis nuo 13 iki 17 val. Tėvai, norintys, kad jų vaikai lankytų centrą, kviečiami kreiptis į socialinę darbuotoją Gabrielę telefonu 0600 72475.
