Mintys aplankius tautodailininkės Jūratės Mieldažienės parodą Veiverių bibliotekoje

Žiūriu, stebiuosi ir gėriuosi, kiek turi talentų Žmogus? Širdies gerumas, nuoširdumas, muzika, daina ir šokis. Audinių juostose įpinta meilė Tėvynei, šeimai, savo kraštui.
O kur dar giminystės gijos, kurių pėdos giliai įspaustos mylimuose Veiveriuose, Prienų rajone. Kokie prasmingi, kviečiantys susimąstyti žodžiai prie kiekvieno eksponato. Akys veda į Giminės nuaustą juostų pynę, į prisiminimus apie tuos žmones, kurie čia kažkada gyveno, dirbo, kūrė, gerbė artimą ir kaimyną. Džiaugiuosi, kad su parodos autorės tėveliais ir giminėmis teko tavo nuoširdžiai bendrauti bendruomenės gyvenime. Didžiuotųsi Tavimi, Miela Jūrate, ir tavo a.a. Mamytė Onutė Skučienė. Tai iš jos, matyt, paveldėjai darbštumą, kruopštumą, draugiškumą, meilę Dievui, Tėvynei, artimui ir menišką sielą. Didžiuojamės Tavimi ir mes, giminės, draugai, visi kraštiečiai.
Dėkojame, kad visada dalyvauji mūsų renginiuose ir daliniesi savo širdies turtais. Juostų raštai atspindi Tavo nuostabų vidinį pasaulį.Tegul sėkmė ir meilė menui, Dievui ir artimui Tave lydi visą gyvenimą.
Vilytė Stelmokienė
