PR Snygiui nesiliaujant: 6 patarimai vairuotojams

Lapkričio 25 d. gyventojams buvo išsiųstas įspėjimas dėl sudėtingų oro sąlygų, su kuriomis susiduriama šiandien ir, pasak sinoptikų, panaši situacija lauks ir rytoj. Daugelyje šalies rajonų keliai pasidengė šlapio sniego apdraba, dalyje vietovių formuojasi plikledis, o matomumą apsunkina šlapdriba. Tokios pereinamojo laikotarpio valandos kasmet sukelia daugiausia eismo įvykių, ypač rytais ir vakarais, kai danga greitai sušąla.
Draudimo bendrovės ERGO Transporto priemonių žalų administravimo skyriaus vadovas Raimondas Bieliauskas sako, kad vairuotojus labiausiai suklaidina staigiai besikeičianti danga. Pasak jo, pirmąsias tokio tipo dienas daug avarijų įvyksta ne dėl techninių gedimų, o dėl per didelio greičio ir nepasirengimo slydžiai kelio dangai. Jis atkreipia dėmesį, kad pajutus slydimą geriausia reaguoti švelniai – lėtinti automobilį atleidžiant akseleratorių, nesiimti staigių manevrų ir laikyti gerokai didesnį atstumą nuo kitų transporto priemonių.
„Lapkričio 25 d. išsiųstas įspėjimas nėra formalumas – smarkus snygis ir šlapdriba visada sukuria situacijas, kurioms vairuotojai dažnai nebūna pasiruošę. Didžiausios klaidos kartojasi kasmet: per didelis greitis, staigūs manevrai ir klaidingas įsitikinimas, kad žieminės padangos išsprendžia viską. Užvažiavus ant sniego ar plikledžio automobilio kontrolę padeda atgauti tik ramios, švelnios reakcijos. Kuo mažiau staigumo, tuo daugiau saugumo“, – teigia R. Bieliauskas bei dalijasi svarbiausiais patarimais vairuotojams.
Šeši patarimai vairuojant sunkiomis oro sąlygomis:
1. Važiuokite lėčiau, nei atrodo būtina.
Šlapio sniego apdraba ir plikledis prailgina stabdymo kelią kelis kartus.
2. Laikykitės didesnio atstumo.
Rytais ir vakarais danga ypač klastinga – slydimas dažnai prasideda netikėtai.
3. Venkite staigių judesių.
Staigus stabdymas ar aštrus vairo pasukimas ant slidžios dangos gali visiškai panaikinti automobilio kontrolę.
4. Jei saugu, trumpai pasitikrinkite kelio dangą.
Švelnus stabdžio spustelėjimas padeda suprasti, ar automobilio ratai pradeda slysti.
5. Kruopščiai nuvalykite automobilį.
Nenuvalyti žibintai, stogas ar langai riboja matomumą ir kelia pavojų aplinkiniams.
6. Neplanuokite nereikalingų kelionių.
Esant slidžiai dangai ir ribotam matomumui net trumpi maršrutai gali tapti rizikingi, todėl verta įvertinti, ar kelionė tikrai būtina.
ERGO informacija