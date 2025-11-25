Prienų krašto bibliotekose – kūrybos ir bendrystės kupinas „Socialinio recepto“ sezonas

2025 m. Prienų krašto bibliotekose įvyko gausybė renginių, skirtų vyresnio amžiaus žmonių emocinei gerovei, kūrybiškumui ir bendrystei stiprinti. Jie buvo organizuoti vykdant Kauno „Ąžuolyno“ bibliotekos projektą „Socialinis receptas: Kūrybinių patirčių gidas senjorams Kaune ir Kauno regione“, kurio tikslas – mažinti socialinę atskirtį ir suteikti senjorams prasmingų, įkvepiančių veiklų.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka ir jos padaliniai aktyviai jungėsi prie projekto, rengdami meninių, edukacinių ir terapinių veiklų ciklus, pritaikytus kiekvienos bendruomenės poreikiams. Aptarnavimo skyriuje vyko ciklas „Biblioterapija, taikant įvairius metodus ir technikas“, Jiezno bibliotekoje – „Aš esu ne vienas“, Balbieriškyje – „Sustok, akimirka žavinga“, Ašmintoje – etnokultūrinės edukacijos „Gyvybės medis“, Išlauže – protų kovos „Pagalvokim“, Kašonyse – „Pynimas iš vytelių“, Mozūriškėse – savęs pažinimo ciklas „Kas Aš?“, Naujojoje Ūtoje – literatūriniai „Šilti susitikimai“, Pakuonyje – „Kūrybos tiltas į bendrystę“, Skriaudžiuose – etnokultūrinės dirbtuvės „Metų ratu“, Stakliškėse – „Gaminame tautinę atributiką“, Strielčiuose – meninės popietės „Magiškos žvakės dirbtuvės“, Šilavote – aromaterapijos ciklas „Kvapų pasaulyje“, Užuguostyje – edukacijos „Skaitytojo krepšelis“, Veiveriuose – paskaitų ciklas „Kelionių skoniai ir prieskoniai“, o Vyšniūnuose – tradicinio amato pažintis „Dvinytės eglinės juostos pynimas“.
Šiuose cikluose vyko akvarelės liejimo, floristikos, pynimo, aromaterapijos, vilnos vėlimo, fraktalų piešimo, žvakių bei muilo gamybos, papuošalų kūrimo, tautinės atributikos dirbtuvių ir kitos kūrybinės veiklos. Jose senjorai galėjo lavinti rankdarbių įgūdžius, išbandyti naujas technikas, atsipalaiduoti ir kurti drauge.
Didelio dėmesio sulaukė biblioterapijos užsiėmimai, paskaitos apie kultūrą, keliones, sveikatą, taip pat mokymai apie interneto saugą ir kompiuterinį raštingumą. Dalyviai teigė, kad užsiėmimai suteikė ne tik žinių, bet ir emocinės stiprybės, padrąsino bendrauti ir įsitraukti į bendruomenės gyvenimą.
Projektas išsiskyrė jaukia, palaikančia atmosfera. Bibliotekose mezgėsi pokalbiai, draugystės, o bendros veiklos tapo tikru „socialiniu receptu“, padedančiu gerinti emocinę savijautą ir atrasti bendraminčius. Daugelis senjorų išreiškė norą tokias veiklas tęsti ir ateityje.
„Socialinio recepto“ projektas dar kartą įrodė, kad kūrybinės patirtys, bendravimas ir žinios turi realią naudą vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybei. Į Prienų kraštą jis atnešė daugiau šviesos, bendravimo ir prasmingų atradimų.
Projektą „Socialinis receptas: Kūrybinių patirčių gidas senjorams Kaune ir Kauno regione“ finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
-
Durys – per 3 dienas! „žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Parduoda pigiai žalias, sausas skaldytas malkas (skroblo, uosio, ąžuolo, beržo, alksnio). Pristatymas – nemokamas. Statybinę medieną, ilgis iki 8 metrų. Tel.: 0 614 98 516, 0 699 48 191. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. VISŲ RŪŠIŲ ŽALIUZĖS, ROLETAI, TINKLELIAI NUO VABZDŽIŲ. MATUOJAME, GAMINAME, MONTUOJAME, REMONTUOJAME SENUS. TEL.: +370 686 95 441, +370 615 44 232. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-