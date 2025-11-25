PR Kelininkai įspėja apie žiemiškas sąlygas keliuose

Kaip skelbia sinoptikai, rytoj numatomas pavojingų meteorologinių reiškinių kompleksas – gausus sniegas, šlapio sniego apdraba, lijundra, plikledis. Šiuos pavojingus reiškinius indikuoja ir AB „Kelių priežiūra“ pasitelkiamos išmaniosios prognozavimo sistemos. Pavojingas reiškinys prasidės dar paryčiais Vilniaus ir Alytaus apskrityse, dienos eigoje slinks į vakarus ir paveiks kone visus Lietuvos regionus.
„Kelių priežiūros“ mechanizmai nenutrūkstamai tęsia darbus: valstybinės reikšmės keliuose vykdomas sniego ir ledo šalinimas, slidumą mažinančių medžiagų barstymas arba tirpalo purškimas dar prieš prognozuojamą slidumo susidarymą. „Kelių priežiūros“ mechanizmų darbą galima stebėti interaktyviame žemėlapyje: darbai.keliuprieziura.lt
Vyraujant dinamiškoms oro sąlygoms, eismo sąlygos sparčiai kinta, tad vairuotojams rekomenduojama skirti daugiau laiko kelionėms, rinktis saugų greitį, nes netikėtai susidarius plikledžiui, stabdymo kelias gali reikšmingai ilgėti. Taip pat svarbu išlaikyti saugų atstumą nuo kitų transporto priemonių, atidžiai stebėti ir pėsčiuosius.
Išlaikyti budrumą ne mažiau svarbu ir pėstiesiems, nes vyraujant žiemiškiems orams, slidumas susidaro ne tik gatvėse, bet ir ant šaligatvių. Tamsiuoju paros metu ar esant prastam matomumui, būtina dėvėti šviesą atspindinčias priemones, o į važiuojamąją kelio dalį galima žengti tik įsitikinus, kad tai daryti saugu.
Savo ruožtu, AB „Kelių priežiūra“ specialistai valstybinės reikšmės keliuose nuolat stebi ne tik meteorologines sąlygas, bet ir kelio dangos būklę. Kadangi oro sąlygos gali būti itin dinamiškos, bendrovė nuolat ne tik stebi situaciją, bet ir adaptuoja skirtingus priežiūros scenarijus, vertina praėjusių dienų situacijas, pagal poreikį koreguoja priežiūros veiksmus.
Šį sezoną AB „Kelių priežiūra“ visuomenei pristato vaizdo įrašą, kuriame įtraukiai paaiškinami žiemos kelių priežiūros ypatumai. Jame primenama, kas yra kelių priežiūros lygiai, kaip veikia barstytuvai ir kuo remiantis priimami sprendimai, siekiant užtikrinti kuo saugesnes eismo sąlygas. Vaizdo įrašą kviečiama žiūrėti: https://youtu.be/EUKPwAuV1Yk
Primenama, kad apie pavojingas pažaidas, kliūtis valstybinės reikšmės keliuose vairuotojai ir gyventojai kviečiami pranešti trumpuoju tel. nr. 1871 (trumpojo tel. nr. kaina Telia, Tele2 tinkluose – 0,12 Eur/min., Bitė – 0,15 Eur/min.) arba +370 5 232 9600 (kaina pagal mob. operatoriaus planą). Gyventojų patogumui bendrovė „Kelių priežiūra“ taip pat suteikia galimybę nemokamai užpildyti pranešimo formą internetinėje svetainėje www.keliuprieziura.lt arba minėtas kliūtis pažymėti navigacinėje programėlėje „Waze“, o pateikta informacija pateks į kelininkų informacinę sistemą.
