Kviečiame įdomiam, jaukiam vakarui

25 lapkričio, 2025

Birštono viešoji biblioteka tęsia renginių ciklą, skirtą skaitymo ir knygos gydomajai galiai atskleisti. Kviečiame nepraleisti progos lapkričio 28 d. (penktadienį) 17.00 val. susitikti su žinoma žurnaliste, radijo ir TV laidų vedėja, knygų apžvalgininke ir autore Lavija Šurnaite-Kairiene. Laukiame jūsų atviram pokalbiui, jaukiam pasibuvimui įkvepiančių knygų ir idėjų atmosferoje.
Lavijos Šurnaitės-Kairienės knygos „Maži įpročiai – dideli pokyčiai“, „Optimizmo genas“, „Pakeliui su savimi“ pelnė dešimčių tūkstančių skaitytojų simpatijas, puikavosi šalies knygynų ir bibliotekų skaitomiausių knygų dešimtukuose.
Susitikimo metu kalbėsime apie naujausią jos knygą „Suaugusių moterų klubas. Pliusai, minusai ir kita amžėjimo matematika“, ieškosime atsakymų į klausimą „kaip amžėti patogiai?“, dalinsimės skaitymo nauda, poveikiu mūsų mąstymui ir gyvenimo būdui. Knygoje rašoma, kad „Suaugusių moterų klube“ laukiama kiekviena, kuri gvildena, išgyvena, užduoda klausimus ir ieško atsakymų apie savo kūną, protą ir jausmus, kai pasaulis vis garsiau ima šnabždėti apie ne visada patogų amžėjimą. 40+, 50+… Ar tai tik skaičiai, ar kai kas daugiau, ko negalime ignoruoti? Net jeigu tik artėjate prie didžiųjų pokyčių slenksčio, klubo durys plačiai atvertos ir jums. Atvirai, nuoširdžiai, bet neprarasdama humoro ir ironijos, autorė leidžiasi tyrinėti naujo pasaulio, kuris ištinka įžengus į brandą. Kaip atrasti, kaip pažinti save iš naujo metų virsmuose, ir, svarbiausia, išgyvenus pokyčius ir nepatogias patirtis, švęsti savo esybę!
Renginys organizuojamas įgyvendinant Birštono savivaldybės finansuojamą projektą „Knyga gali prakalbinti ir gydyti“.
Projekto partneriai: VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras, BĮ Nemajūnų dienos centras, UAB „Gyvenimas ir VšĮ „Krašto vitrina“, UAB „Gėlupis“, Birštono turizmo informacijos centras.

