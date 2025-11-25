Lapkričio 23 d. buvo sužaisti Prienų rajono savivaldybės ir „Gyvenimo“ laikraščio krepšinio pirmenybių 5-ojo turo susitikimai.
Įspūdingą sportinę formą demonstruojanti ir varžovus nuo kelio šluojanti „Tankos“ komanda šįkart susitiko su BC „Pakuonis-Energija“ ekipa. „Tankos“ geriau pradėjo rungtynes, tačiau trys M. Yliaus tolimi metimai leido pakuoniškiams sustabdyti varžovų spurtą. Tiesa, tik trumpam, kadangi ketvirtį geriau užbaigę „Tankos“ išsiveržė į priekį 26:18. Antrajį kėlinį 8 pelnytais taškais pradėjo L. Vainikevičius, o BC „Pakuonis-Energija“ vėl ėmė kvėpuoti varžovams į nugaras. Sėkmingai rungtyniavusi Pakuonio komanda perėmė iniciatyvą, o „Tankos“ nuo didesnių problemų gelbėjo L. Krušniausko tolimi metimai. Įpusėjus rungtynėms „Tankos“ pranašumas praktiškai ištirpo – 45:43. Trečiąjį kėlinį „Tankos“ pradėjo spurtu 12:0, o pirmuosius taškus BC „Pakuonis-Energija“ pelnė prabėgus 4 minutėms. Galingas trečiasis ketvirtis leido „Tankos“ komandai padėti tvirtus pamatus pergalei – 68:56. Ketvirtajame kėlinyje BC „Pakuonis-Energija“ ir toliau stengėsi nenuleisti rankų ir pakovoti dėl pergalės, tačiau A. Jakubausko ir P. Knyzos metimai galiausiai leido „Tankos“ krepšininkams iškovoti dar vieną pergalę rezultatu 86:72. „Tankos“ komandai tai buvo trečiasis laimėjimas iš tiek pat galimų, tuo tarpu BC „Pakuonis-Energija“ per trejas rungtynes lieka iškovojęs vieną pergalę.
„Tankos“ – BC „Pakuonis-Energija“ 86:72 (26-18 19-25 23-13 18-16)
Rezultatyviausi žaidėjai:
„Tankos“: P. Knyza 22, V. Miglinas 20, L. Krušniauskas 15, A. Jakubauskas 12.
BC „Pakuonis-Energija“: M. Ylius 23, L. Vainikevičius 15, N. Zaniauskas ir M. Čiginskas po 10.
BC „Pakuonis-Energija“ komandos žaidėjas M. Ylius nubaustas 2 techninėmis pražangomis.
Antrosiose dienos rungtynėse vyko praėjusių metų ketvirtfinalio pakartojimas, o aikštelėje vėl susitiko „PMVD“ ir „Šilavotas“. Šilavotiškiai geriau pradėjo rungtynes, o išsiveržti į priekį pastariesiems leido taiklūs tolimi metimai. „PMVD“ puolimas strigo, o daugiau nei pusę komandos pirmojo ketvirčio taškų pelnė K. Rimgaila. Po pirmųjų 10-ies minučių rezultatu 16:13 priekyje buvo „Šilavotas“. Antrajame kėlinyje „PMVD“ ir toliau kurį laiką atsilikinėjo, tačiau P. Bartkevičiaus 7 taškai iš eilės galiausiai leido persverti rezultatą. Nuo šios akimirkos „PMVD“ ėmė po truputį tolti ir į didžiąją pertrauką išėjo ilsėtis pirmaudama 38:30. M. Seiliaus tolimi metimai jau trečiojo ketvirčio pradžioje leido „PMVD“ pirmą kartą įgyti dviženklę persvarą. Dar vienas sėkmingai sužaista atkarpa leido „PMVD“ komandai pirmauti 59:43. Ketvirtajame kėlinyje D. Vaitkaus tritaškių dėka „Šilavotas“ dar bandė kabintis į rungtynes, tačiau užtikrintai žaidusi „PMVD“ neleido atkurti intrigos ir iškovojo dar vieną pergalę rezultatu 79:67.
„PMVD“ – „Šilavotas“ 79:67 (13-16 25-14 21-13 20-24)
Rezultatyviausi žaidėjai:
„PMVD“: P. Bartkevičius 16, M. Seilius 14, K. Rimgaila ir L. Ivanovas po 13.
„Šilavotas“: D. Vaitkus 19, I. Jasiulis ir M. Geštautas po 13, P. Masikonis 9.
„PMVD“ komandos žaidėjas P. Ivanauskas nubaustas technine pražanga.
„Versmė“ rungtynėse su „Pušyne“ pagaliau sulaukė lyderių A. Gedmino ir G. Jevstignejevo pagalbos, tačiau skaudus pralaimėjimas prieš „Tankos“ ekipą ankstesniame ture parodė, kad šiemet čempionai gali būti pažeidžiami. Be pralaimėjimų kol kas žygiuojanti „Pušynė“ iškart kibo varžovams į atlapus ir po pirmojo ketvirčio išsiveržė į priekį 16:14. Antrajame kėlinyje E. Kebliko ir M. Birbalo tritaškiai dar leido kurį laiką „Pušynei“ pirmauti, tačiau galingas G. Jevstignejevo žaidimas ir D. Jurgelionio tolimi metimai ketvirčio pabaigoje galiausiai padėjo „Versmei“ persverti rungtynių svarstykles savo naudai – 39:33. Po didžiosios pertraukos abiejų komandų žaidimo kokybė krito, o nerezultatyvus trečiasis ketvirtis leido „Versmei“ ir toliau išlaikyti tą pačią 6 taškų persvarą – 53:47. Lemiamu metu „Versmė“ galiausiai „užsikūrė“ ir ėmė bombarduoti varžovus taikliais metimais. A. Gedmino ir L. Lukošenkino tritaškiai leido „Versmei“ atitrūkti saugiu atstumu ir, nepaisant E. Kebliko ir G. Andreikėno pastangų sumažinti „Pušynės“ atsilikimą, iškovoti užtikrintą pergalę rezultatu 80:66.
„Versmė“ – „Pušynė“ 80:66 (14-16 25-17 14-14 27-19)
Rezultatyviausi žaidėjai:
„Versmė“: D. Jurgelionis 23, A. Gedminas 18, G. Jevstignejevas 14, L. Lukošenkinas 13.
„Pušynė“: E. Keblikas 23, T. Švedas 12, D. Židanavičius 8.
„Dantransa“ šįkart turėjo gerą progą pratęsti pergalių seriją, kadangi jų varžovais 5-ajame ture pergalės skonio vis dar nepatyręs „Rebuildas“. Galingas N. Rutkausko startas padėjo „Dantransai“ anksti susikrauti dviženklį pranašumą – 18 taškų pelnęs „Dantransos“ gynėjas leido savo komandai pirmauti 35:17. Antrajame kėlinyje komandos vairą iš N. Rutkausko perėmė R. Vainikevičius, o jo taškų dėka „Dantransa“ dar labiau padidino savo persvarą. Tuo tarpu „Rebuildo“ puolimas ir toliau didžiąja dalimi buvo paremtas tolimais metimais, kurie nors ir leido pelnyti taškus, tačiau problemų gynyboje nesprendė. Įpusėjus dvikovai „Dantransa“ užtikrintai pirmavo rezultatu 64:39. Antroje susitikimo dalyje ėmė jaustis „Dantransos“ krepšininkų atsipalaidavimas, kadangi pergalė jau buvo pastarųjų kišenėje. Tuo pasinaudojęs „Rebuildas“ rinko savo taškus ir gerokai apkarpė varžovų pranašumą. Vis dėlto „Dantransa“ lengvai įveikė pirmenybių autsaiderius rezultatu 104:87 ir iškovojo 2-ąją pergalę iš eilės.
„Dantransa“ – „Rebuildas“ 104:87 (35-17 29-22 22-18 18-30)
Rezultatyviausi žaidėjai:
„Dantransa“: N. Rutkauskas 38, R. Vainikevičius 20, T. Mikušauskas 19, T. Paplauskas 11.
„Rebuildas“: S. Verbauskas 20, R. Vaitkevičius ir A. Keblaitis po 18, A. Valtaraitis 15.