Kol tėveliai dirba, Visos dienos mokyklos grupėje – ir smagu, ir saugu

Prienų rajono Užnemunės pagrindinės mokyklos Pakuonio skyriuje nuo šių mokslo metų rugsėjo 1 dienos veikia Visos dienos mokyklos (VDM) grupė. Ją lanko visi 1 – 4 klasių mokiniai. Pakuonio skyriaus VDM grupės tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam visapusiškam kiekvieno vaiko ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje.
Atsižvelgiant į pradinių klasių mokytojų teikiamas konsultacijas pagalbai mokantis po pamokų, grupėje mokiniams sudaromos sąlygos atlikti namų darbų užduotis. Tradicinius sporto, dailės ir darbelių bei skautų būrelius po pamokų šiemet papildė ,,Robotikos akademijos“ būrelis. Derinant mokymąsi, judėjimą ir kūrybiškumą daug laiko skiriama aktyviam poilsiui. Mokiniams patinka žaidimai lauke, esant blogesniam orui – ir sporto salėje. Už mokyklos esantis stadionas ir miestelio gyventojų laukai mokiniams puiki vieta pasivaikščioti, pažinti aplinkos objektus, paskanauti mokyklos sodo obuolių.
Klasėje atliekamos kūrybinės užduotėlės, darbeliais puošiamos mokyklos erdvės. Daug kalbama apie draugiškumą, paminimos atmintinos dienos, prisidedama organizuojant tradicinius renginius įstaigoje. Mėgstamiausias vaikų užsiėmimas atlikus namų darbų užduotis – žaisti „Mokyklą“.
Aktyviai bendradarbiaujama su Pakuonio miestelio laisvalaikio salės ir bibliotekos darbuotojais, lankomos meninių darbų parodos. Organizuojamos išvykos, edukacijos mokykloje ir kitose aplinkose. Pasitelkiamos įtraukios ugdymosi aplinkos ir priemonės: įsigyta šiuolaikinių stalo žaidimų ir naujų žaislų. Grupė veikia nuo 13.30 val. iki 17.30 val., tad sudaryta galimybė šeimoms derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus. Pagal programą „Vaisiai mokykloms“ nemokamai gaunami vaisiai ir daržovės yra puikus vitaminų šaltinis, papildantis maisto gaminimo-ragavimo pamokėles.
Giedrė Gudauskienė
Visos dienos mokyklos grupės mokytoja
-
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
-