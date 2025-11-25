J. Zailskienė: investicijos į šeimas ir vaikus – tai investicijos į valstybės tęstinumą ir išlikimą

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė investicijas ir visokeriopą paramą šeimoms bei vaikams laiko investicijomis į mūsų valstybės tęstinumą ir išlikimą. Ministrė pranešė, kad kitąmet planuojama ir įkvepianti socialinė kampanija visuomenei, skatinsianti susilaukti vaikų.
Taip ji kalbėjo po susitikimo su šalies vadovu Gitanu Nausėda ir ministrais dėl demografinės situacijos ir gimstamumo skatinimo.
Pasak J. Zailskienės, diskusija šiuo klausimu labai svarbi, nes „lėšos vaikams, lėšos šeimoms yra valstybės investicijos į mūsų šalies tęstinumą ir išlikimą“.
Ministrė pabrėžė, kad kalbant apie gimstamumo skatinimą ir paramą šeimoms, svarbu laikytis kompleksinio požiūrio – kiekviena ministerija turi priemonių, kurios prisideda prie vaikų ir šeimų padėties.
„Mūsų Vyriausybė skiria nemažai priemonių šeimoms, kad jos jaustųsi saugios ir finansiškai, ir emociškai. Tačiau vien finansinių paskatų neužtenka, turime galvoti, kaip dar paskatinti šeimas susilaukti vaikų. Ministerijoje yra suburta komanda, kuri turi paruošti ir kitąmet pristatysime visuomenei socialinę kampaniją: dėsime visas pastangas įkvėpti ir paskatinti žmones turėti vaikų, kurti šeimas“, – teigė J. Zailskienė.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad prieš kurį laiką reikšmingai padidinti išmokų vaikams dydžiai, kurie tiesiogiai mažina šeimų finansinę naštą. Kitąmet vaiko pinigai, planuojama, sieks beveik 130 eurų.
Ženkliau didinama ir vienkartinė išmoka gimus vaikui – nuo birželio 1 d. ji, planuojama, sieks 1036 eurus (dabar – 770 eurų). Auga ir nuo šių metų pradžios mokama nauja vaiko priežiūros kompensacinė išmoka – ji kitąmet sieks beveik 385 eurus, išplėstas jos gavėjų ratas.
Taip pat gerėja socialinės garantijos tėvams: tėvams sudaromos palankesnės sąlygos gauti vaiko priežiūros išmoką iki 18 ar 24 mėnesių bei išplėstos galimybės tėčiams patekti į draudimo sistemą (stažas sumažintas iki 6 mėnesių). Tai suteikia platesnes galimybes ir didesnį saugumą šeimoms planuojant vaikus.
Šiuo metu Seimui pateiktas ir svarstomas pakeitimas, kad nuo kitų metų vaiko priežiūros išmokas gautų kiekvieno vaiko tėvai, net jei neturi teisės gauti socialinio draudimo vaiko priežiūros išmokos. Tokiu atveju būtų mokama nedraudiminė vaiko priežiūros išmoka iš valstybės biudžeto.
SADM Komunikacijos skyriaus informacija
