Dailininko Valentino Varno tapybos paroda kviečia į spalvų kelionę

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojama dailininko Valentino Varno tapybos darbų paroda „Metų laikai“, pristatanti autentiškus ir gyvus gamtos periodų atvaizdus.
Kaune 1956 metais gimęs Valentinas Varnas yra ne tik dailininkas, bet ir medžio restauratorius bei dailės pedagogas. Meninius pagrindus įgijęs Kauno Juozo Naujalio meno mokykloje ir Stepo Žuko dailės technikume, studijas tęsė Lietuvos dailės institute (dabar Vilniaus Dailės akademija), kurį baigė 1985 metais. Nuo 1999 metų jis yra Lietuvos Dailininkų sąjungos narys.
Valentinas Varnas aktyviai dalyvauja ir organizuoja dailininkų plenerus Lietuvoje bei užsienyje – Latvijoje, Ukrainoje, Sakartvele, Vengrijoje. Jis yra surengęs per 20 personalinių parodų, pelnęs daug apdovanojimų.
Dailininko apdovanojimų kraitis pastaraisiais metais nuolat pildosi: 2022 m. Nidos ekspresijoje pelnė grafiko Audriaus Puipos vardo diplomą, tais pat metais Lenkijoje gavo Tomasov Liubelski miesto burmistro apdovanojimą ir premiją. 2023 m. vėl Lenkijoje, 16-ajame plenere „Barwy Roztocza“, apdovanotas Zamoscio miesto PEKAO S.A. banko direktoriaus prizu, o kasmetiniame Kauno filharmonijos konkurse „Kauno peizažas. Žiema“ diplomus laimėjo 2019 ir 2024 metais.
Valentino Varno kūrinių yra įsigiję Raseinių krašto muziejus, Kauno kunigų seminarija, Kiskunmajsa krašto muziejus Vengrijoje, o daugybė tapybos darbų pasklidę po privačias kolekcijas Lietuvoje ir užsienyje.
Dailininkė ir rašytoja Violeta Židonytė, pažįstanti Valentiną Varną nuo studijų laikų, apibūdina jį kaip itin gyvą, kūrybingą ir originalią asmenybę. Anot jos, dar studijų metais jis pasižymėjo kaip subtilus ir azartiškas piešėjas, o vėliau, tapydamas akvarele, stebino netikėtais spalviniais deriniais.
Nors akvarelę dailininkas iškeitė į aliejinę tapybą, jis išliko pastabus piešėjas ir subtilus koloristas, nuolat randantis naujų spalvinių sąskambių gamtoje ir senuose pastatuose.
Svarbiausias Valentino Varno kūrybos bruožas: net esant visoms techninėms priemonėms, jis savo darbus tapo vien iš natūros – pleneruose, visais metų laikais, net esant minusinei temperatūrai. Būtent dėl šio atsidavimo natūrai, jo tapybos darbai yra autentiški, originalūs ir gyvi.
Paroda „Metų laikai“ pristato būtent šį nepaprastą dailininko darbštumą ir atsidavimą, atspindintį visų gamtos periodų nuotaikas.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje parodą kviečiame aplankyti iki pat 2025 metų pabaigos.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija
