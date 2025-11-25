Baigiamas įgyvendinti projektas „Svarbiausia sveikata – sveikatos apsauga ir profilaktika po koronaviruso Lietuvoje ir Lenkijoje“

Prienų rajono savivaldybės administracija kartu su Kentšyno (Kętrzyn) savivaldybe (projekto pareiškėjas) baigia įgyvendinti 2021–2027 m. Interreg VI-A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Svarbiausia sveikata – sveikatos apsauga ir profilaktika po koronaviruso Lietuvoje ir Lenkijoje“ (angl. Health is the most important – health protection and prophylactic in the post-covid period in Lithuania and Poland), Nr. LTPL00253.
Pagrindinis tikslas – Kentšyno ir Prienų rajono savivaldybių bendradarbiavimas, orientuotas į Varmijos-Mozūrijos ir Kauno regionų gyventojų sveikatos gerinimą.
Šio projekto tikslas – gerinti Kentšyno ir Prienų rajono savivaldybių gyventojų sveikatą, įgyvendinant prevencines priemones (vėžio žymens tyrimai, mokomieji (pažintiniai) vizitai, prevenciniai renginiai).
Įgyvendintos projekto veiklos aktualizavo prevencinių bei reguliarių medicininių tyrimų svarbą ir skatino visuomenės sąmoningumą.
Įgyvendinant projektą, Prienuose buvo suorganizuoti 2 bendri renginiai su projekto pareiškėju. Tai sveikatos diena „Kartu – mes galime“, kuri buvo skirta Pasaulinei kovos su vėžiu dienai paminėti, ir tarptautinė konferencija „Vėžio iššūkiai – kaip juos įveikti?“ – baigiamasis projekto renginys, kurio metu buvo pristatyti atliktų vėžio žymens tyrimų rezultatai, išklausytos paskaitos – lektorės onkologės chemoterapeutės Dainoros Mačiulienės „Kaip gyventi ilgiau ir kokybiškiau. Onkologo požiūris“ ir Virginijaus Šaulio „Vėžys gyvenimo nuosprendis ar tiesiog naujos galimybės. Maisto svarba onkologinės ligos atveju“, pristatyta Virginijaus Šaulio knyga „Vėžys 24/7“. Renginio pabaigoje parodytas meno terapijos spektaklis „NenuGALĖTIeji“.
Projekto veiklose dalyvavo daugiau kaip 400 Prienų rajono savivaldybės gyventojų: 300 asmenų buvo atlikti vėžio žymens tyrimai (222 moterims ir 78 vyrams), suorganizuoti 2 mokomieji pažintiniai vizitai į Kentšyno savivaldybę, juose dalyvavo 20 moksleivių ir 17 asmenų, atstovaujančių sveikatos priežiūros įstaigoms.
Informacija apie vėžio ligų profilaktikos priemones buvo skelbiama abiejų partnerių interneto svetainėse, feisbuko paskyrose, bendruomenėse, renginiuose. Išleista brošiūra, kurioje pateikiama informacija apie įvairias vėžio ir COVID-19 rizikas bei būdus, kaip kovoti su vėžinėmis ligomis. Visos įsigytos reklaminės ir viešinimo priemonės buvo skirtos veiklų dalyviams, svečiams, partneriams.
Projekto veiklose dalyvavo Kentšyno ir Prienų rajono savivaldybių gyventojai – suaugusieji, moksleiviai (12–14 metų amžiaus), sveikatos įstaigų darbuotojai.
Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos ir Prienų rajono bei Kentšyno savivaldybių lėšomis.
Bendra projekto vertė 153447,48 Eur, iš jų – ES dalis (80%) sudaro 122 757,98 Eur.
Prienų rajono savivaldybės biudžetas 60 137,28 Eur, iš jų 48109,82 Eur ES lėšos, 12027,46 Eur nuosavos lėšos.
Projekto įgyvendinimo trukmė 12 mėnesių. Projekto pradžia 2024 m. gruodžio 1 d., pabaiga 2025 m. lapkričio 30 d.
Prienų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus informacija
Už informacijos turinį atsako tik Prienų rajono savivaldybės administracija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ši informacija atspindi Europos Sąjungos poziciją.
