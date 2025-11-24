Kai susitinka praeitis ir dabartis

Birštono kultūros centre atidaryta Kasčio Jūro fotografijų paroda „Birštono panorama“. Daugiau kaip šimtmetį aprėpiančiame vaizdų cikle sugretintos 65 miesto nuotraukos nuo 1920-ųjų iki šiandienos. Tie patys pastatai, gatvės, aikštės čia atsiskleidžia tarsi laiko juostoje: iš senųjų archyvinių vaizdų į dabartį pereinanti miesto istorija leidžia pamatyti, kaip keitėsi mūsų kurortas: pastatų architektūra, čia gyvenančiųjų santykis su vieta, su tuo, kas duota gamtos.
Įspūdingi panoraminiai vaizdai kviečia į Birštoną pažvelgti iš aukščiau: miestas nuolat keičiasi – auga, atsinaujina, tik Nemunas vis tas ir prie Nemuno Birštono gyvenimas.
Nors parodoje nėra žmonių nuotraukų, „Birštono panorama“ ne vienam primins praėjusiame laike gyvenusius, kurortą kūrusius žmones – tuose pasikeitusiuose pastatuose jie gyveno, dirbo, teikė įvairiausias paslaugas, gražino aplinką. Birštono istorija – ir dabartinių šešiasdešimtmečių, septyniasdešimtmečių gyvenimai. Iš tos kartos ir parodos autorius Kastis Jūras, vaikystės kiemo draugo Gintauto žodžiais tariant, didžiausias Birštono patriotas – čia užaugęs, stebintis ir fotografuojantis kurorto permainas, artimųjų ir draugų gyvenimus – be fotoaparato ar filmavimo kameros Kastį retai pamatysi.
Kasčio Jūro fotografijų paroda „Birštono panorama“ Birštono kultūros centre bus eksponuojama iki gruodžio 14 dienos. Seniesiems kurorto gyventojams ji primins jaunystę, prabėgusių metų dienas, o neseniai čia atsikrausčiusiems tebus įkvėpimo šaltiniu – pažinus miesto praeitį ir atsirėmus į ją, Birštono ateitį kurti išmintingai ir su meile.
Genovaitė
Eglės Janušaitienės nuotraukos
