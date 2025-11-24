Dalyvavome Juozo Gudavičiaus vardo muzikos konkurse

Lapkričio 9 dieną garsiai nuskambėjo Juozo Gudavičiaus vardo muzikos konkursas. Vadovės Inesos Rutkauskienės vadovaujamas mišrus choras „Birštonas“ pirmą kartą dalyvavo Lietuvos Juozo Gudavičiaus muzikos konkurse „Kur giria žaliuoja“, kuris buvo surengtas Paįstrio kultūros centro Bernatonių padalinyje.
Pagal nuostatus pristatėme 15 minučių programą su kompozitoriaus daina. Mūsų choras puikiai atliko lietuvių liaudies dainą, aranžuotą Juozo Gudavičiaus „Augo liepelė“.
Pasirodymus vertino profesionali komisija, vadovaujama profesoriaus Kazio Dirgėlos, kuriai teko užduotis iš devynių kolektyvų išrinkti geriausius. O į konkursą atvyko per 300 atlikėjų iš Birštono, Kauno, Klaipėdos, Vilniaus, Marijampolės, Šiaulių ir Panevėžio.
Koncertą vedė Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorius Laimutis Sėdžius, kuris kiekvieną kolektyvą gražiai pristatė. Konkurso nugalėtoju tapo Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro mišrus choras „Alkupis“, antrą vietą užėmė Kauno rajono Raudondvario kultūros centro mišrus choras „Svajonė“, trečią – kamerinis Santaros klinikų mišrus choras.
Nors likome be apdovanojimų, bet patyrėme bendrystės jausmą ir norą dar geriau įsiklausyti į vadovės Inesos nurodymus ir dar geriau dainuoti. O jeigu prie choro prisijungtų daugiau vyrų…
Atvykę į Panevėžį, papietavome ir apsilankėme nuostabiame Stasio Eidrigevičiaus muziejuje, kuriame mus supažindino su Mediniškių kaime, Panevėžio rajone, gimusiu talentu, kuris sunkiai dirbo kaime ir, būdamas 14-kos, nusipirko fotoaparatą bei pasirinko dailės mokslus. Po studijų tapo meilės emigrantu ir išvyko kurti į Varšuvą. Sunki buvo pradžia, bet menininkas „prasimušė“, pradėjęs kurti tada taip madingus exlibrius. O paskui pradėjo kurti plakatus, ir titaniškas darbas davė tokius vaisius, kad S.Eidrigevičius gali dovanoti savo gimtam miestui tokio dydžio galeriją…
Gruodžio 19 dieną mes, choro „Birštonas“ choristai, pasirodysime Kalėdiniame koncerte Birštone.
Nijolė Juozaitienė