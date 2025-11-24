28 Wittkoffo prieš 12 Zelenskio punktų

Rusijos tiesioginių investicijų fondo vadovo Kirilo Dmitrijevo vizitas į JAV š.m. spalio pabaigoje nebuvo jau toks tuščias, kaip skelbė gausios Vakarų šalių medijos. Žinia – K Dmitrijevas karštomis skrido per Atlantą iškart po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas spalio 22 d. paskelbė ekonomines sankcijas dviems svarbiausioms rusų naftos gavybos įmonėms – valstybinei „Rosneft“ ir kvazi privačiai – „Lukoil“. Tai buvo pirmosios D.Trumpo administracijos sankcijos prieš svarbias Rusijos įmones, kurių veikla atneša į agresyvų karą prieš Ukrainą kariaujančios šalies biudžetą reikšmingą dalį pajamų.
Tąsyk buvo skelbiama, kad, be simbolinių kontaktų, Amerikoje K. Dmitrijevas nepešė nieko, nes pagrindiniai JAV administracijos pareigūnai, įskaitant patį D. Trumpą, buvo jau išvykę arba pakeliui į Pietų Korėją, kurioje vyko svarbus valstybių vadovų susitikimas. Dabar ryškėja, kad Floridoje specialiajam Vladimiro Putino pasiuntiniui pavyko pagauti amerikietį kolegą Steveną Wittkoffą, su kuriuo jie drauge ėmėsi kurpti naują taikos Ukrainoje planą. Panašų į tą, kuris paliaubomis ir įkaitų grąžinimu sustabdė pora metų liepsnojusį konfliktą Vidurio Rytų Gazos ruože tarp Palestinos arabų ir Izraelio.
Šią savaitę įtakinga „Axios“ paskelbė, esą JAV ir Rusija (tiksliau S.Wittkoffas ir K. Dmitrijevas) parengė 28 punktų susitarimą, kurį galėtų pasirašyti ukrainiečiai su rusais, ir tai sustabdytų nuo 2022 m. vykstantį karą Ukrainoje. Remdamasi neįvardintais šaltiniais JAV administracijoje „Axios“ nedaugžodžiavo. Tik pranešė, kad K. Dmitrijevas planu buvo patenkintas, nes jį sudarant „Rusijos pozicija pagaliau buvo išgirsta“. Trečiadienį po pietų savo trigrašį pridėjo ir britų „Financial Times“ (FT). Pranešęs, esą S.Wittkofo ir K. Dmitrijevo plano esmė numato, kad Ukraina turėtų Rusijai užleisti visą Donbaso regioną (taip pat ir teritorijas, kurių rusų kariuomenė niekada nebuvo užėmusi), įteisinti rusų kalbą antrąja valstybine kalba Ukrainoje, sudaryti sąlygas veikti Maskvos jurisdikcijoje esančiai stačiatikių konfesijai, taip pat ateityje ženkliai apriboti savo ginkluotąsias pajėgas, be to, nebepretenduoti į JAV karinę paramą.
Kitaip tariant – šie viešai FT paskelbti susitarimo aspektai menkai tesiskiria nuo maksimalių Maskvos reikalavimų, kuriuos įvykdžius, Rusija žadėjo užbaigti karą. Ukrainos politikai bei ekspertai tai vadino dviejų punktų formule: 1. Ukrainos kapituliacija, 2. Visiška Rusijos pergalė kare.
„Axios“ dar skelbė, kad šios savaitės trečiadienį Stambule (Turkija) S. Wittkoffas turėjo susitikti su Volodymiru Zelenskiu, tačiau galų gale susitikimas neįvyko, nes Ukrainos prezidentas į Turkiją atvyko su savo (12 punktų) taikos siūlymu, kurį parengė kartu su Europos lyderiais (S.Wittkoffo ir K. Dmitrijevo planas Europos indėlio į derybas visiškai nenumatė).
Neįvardytais šaltiniais, kurie esą medijoms pasakojo apie galimas taikos Ukrainoje gaires, remtose publikacijose, deja, nieko nepasakojama apie tai, koks yra D.Trumpo požiūris į aptariamą perspektyvą. Viena vertus, jis ne kartą ir ne du yra tvirtinęs, kad norėtų karą Ukrainoje baigti kuo greičiau. Tačiau, kita vertus, paskutines savaites atrodė, kad, nepaisant sąlyginės taikdariškos politikos sėkmės Vidurio Rytuose, S. Wittkoffas JAV administracijoje yra truputį patrauktas į šoną, o naujuoju stipriu sprendimų priėmėju tapo JAV valstybės sekretorius ir D. Trumpo patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marcas Rubio.
Kiek labiau aišku, ko taip stengiasi ir džiaugiasi K. Dmitrijevas. Jo užduotis – pokalbiuose su S. Wittkoffu pasiekti, kad spalio 22 d. įvestos, tačiau iš dalies iki lapkričio 21 d. D. Trumpo atidėtos sankcijos prieš Rusijos naftos kompanijas taip ir neįsigaliotų. Ypač tai sakytina apie „Lukoil“ ir jos turtui užsienyje. Nors vien sankcijų deklaravimas, teigiama, abiems įmonėms jau padarė apčiuopiamos žalos.
Kebli ir Ukrainos lyderio padėtis. Vis naujų apsukų randasi milžiniško korupcijos aukščiausiuose šalies politiniuose koridoriuose skandalo fone. Kyjive ėmė bruzdėti V. Zelenskio suburtos politinės partijos „Liaudies tarnas“ frakcijos parlamente nariai. Skandalo ugnies liežuviai ėmė liesti pagrindinį prezidento bendražygį – jo administracijos vadovą Andrijų Jermaką, kurį daugelis laiko pačiu įtakingiausiu žmogumi Ukrainos politikoje. Ir kuris ypač karo metais pasiekė, kad iš prezidentinės-parlamentinės demokratijos Ukraina taptų po V. Zelenkiu vertikaliai integruota politine sistema.
Rytas Staselis