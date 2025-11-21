Tarptautinė keramikos paroda „Savų erdvių suburti“ Birštono sakraliniame muziejuje

Rezidencijos „Savos erdvės“ įkūrėjos ir keramikos simpoziumų organizatorės Laimos Kiškienės ir parodos kuratorės, birštoniškės Ilonos Junevičienės bendra iniciatyva surengta paroda tapo gilia ir prasminga dovana birštoniečiams ir kurorto svečiams.

Tarptautinė keramikos paroda „Savų erdvių suburti“ Birštono sakraliniame muziejuje – nuo lapkričio 16 d. iki gruodžio 7 d.
Parodoje eksponuojami rezidencijoje „Savos erdvės“ tarptautinio keramikos simpoziumo metu sukurti 25 autorių darbai. Dauguma jų sukurti lietuviškų pasakų motyvais.
Ramygalos miestelyje Panevėžio rajone amatų rezidencija „Savos erdvės“ gyvuoja nuo 2008 m. Šios išskirtinai patrauklios vietos kūrybai, poilsiui, apsigyvenimui įkūrėja, įvairių meninių sambūrių sumanytoja ir siela keramikė Laima Kiškienė jau 15 metų (nuo 2010-ųjų) kasmet čia į keramikos simpoziumus sukviečia bendrai veiklai profesionalius keramikus ir šio meno bei amato mylėtojus. Rezidencija yra turtinga ne tik sąlygomis dirbti, bet ir itin įvairiomis galimybėmis išdegti keramikos dirbinius – raku, raugo, tradicinėje lietuviškoje juodosios, taip pat aukštos degimo temperatūros elektrinėse krosnyse.
Parodos atidaryme dalyvavę autoriai Skirmantas Petraitis, Laima Kiškienė, Ilona Junevičienė, Gražina Visockienė, Genutė Vaičikauskienė ir Elena Aleksejeva pasidalino įspūdžiais iš Ramygaloje vykstančių simpoziumų, kurių metu ir gimsta visus džiuginantys jų darbai. Iš viso parodoje eksponuojama 44 keramikos darbai ir 5 fotografijos, primenančios kūrybinio darbo akimirkas.

