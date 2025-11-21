„Birštono muzikinė akvarelė 2025“

Lapkričio 14 d. Birštono meno mokyklos organizuojamas respublikinis konkursas „Birštono muzikinė akvarelė“ jau antrąjį kartą į Birštono kurhauzą sukvietė styginių instrumentų muzikantus iš devyniolikos meno ir muzikos mokyklų.
Organizatoriai nuoširdžiai sveikina GRAND PRIX pelniusią smuikininkę Agnę Marozaitę iš Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos (mokytoja ekspertė Nijolė Prascevičienė, akompaniatorė Irina Tautkuvienė).
Birštono meno mokykla taip pat didžiuojasi ir savo mokinių laimėjimais: Elze Jonuškaite (I vieta), Gabija Žiūkaite (I vieta), Agota Mardosaite (II vieta), Ugne Blekaityte (II vieta), taip pat 1-ąją vietą pelniusių smuikininkių ansambliu, kurį sudarė Elzė Jonuškaitė, Liepa Akelytė, Ugnė Blekaitytė ir Gerda Kašinskaitė.
Birštono meno mokyklos prizininkes ruošė mokytojos Danguolė Kolpakovienė, Inga Raginienė, akompanavo Oksana Kovalenko. Organizatoriai džiaugiasi konkurso sėkme, dalyvių talentu bei komisijos profesionalumu.
Birštono meno mokyklos informacija
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
