Kalėdinė Birštono pasaka: ugningas eglutės įžiebimas ir šventiniai gruodžio vakarai

Gruodžio 6 d., 17 val., pasakiškai pasipuošęs Birštonas pradės gražiausių metų švenčių sezoną su šūkiu „Kalėdų pasaka Birštone!“. Centrinėje aikštėje bus įžiebta didžioji kurorto eglė, gatvėmis riedės ugningas oreivių karavanas, šventės dalyvius sveikins Kalėdų senelis, grupė „Biplan, o vakarą pratęs DJ programa.
„Birštonas visada pasiruošęs stebinti ir dovanoti šventinę nuotaiką. Šių metų kalėdinės pasakos tema kvies sugrįžti į vaikystę, kai stebuklai kasdien vyko aplink mus. Tikiu, kad ši atmosfera padės atsikvėpti nuo kasdienybės, skubėjimo ir primins, kad svarbiausia ne dovanos, o kartu praleistas laikas“, – sako Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė.
Kurortas – lyg iš pasakų knygos
Šeštadienį eglutės įžiebimo ceremonija prasidės oreivių karavanu – kurorto gatvėmis riedanti ugnies kolona padovanos svečiams įspūdingą reginį. Kalėdiniu karavanu tiesiai į šventės vietą, J. Basanavičiaus aikštę, atvyks ir Kalėdų senelis, kur didelius ir mažus džiugins speciali programa. Pakilią nuotaiką šventės metu kurs grupė „Biplan“, o vakaras nesibaigs eglutės įžiebimu – DJ programa dalyviams leis mėgautis šventiniu džiaugsmu iki vėlumos.
Žiemiška Birštono pasaka nušvis visame mieste. Kneipo sode svečius pasitiks šviečiančios instaliacijos. Svečiai galės pamatyti trumpam atgimusį tarpukarinio kurorto simbolį – banginį. Prie istorinių purvo gydyklų atsiras šviečiančios arkos – tarsi tiltas į pasakų karalystę, kur pildosi svajonės. Svečiai kviečiami nepamiršti įsiamžinti – tai viena populiariausių vietų fotografuotis. Prie pagrindinės eglutės įsikurs besmegeniai ir lokys.
Be to, pasakišką atmosferą dekoruojant erdves kurs ir viešbučiai, sanatorijos, restoranai bei kitos įstaigos, tad šventinė nuotaika visame kurorte sklandys iki pat 2026 m. sausio pradžios.
Šventės su laukiamiausiais koncertais
Tradiciškai eglutės įžiebimo šventė pradės ir šventinių renginių sezoną kurorte, o muzikos gerbėjai turės progą pasidžiaugti išties įspūdingų koncertų asortimentu.
Gruodžio 6 d. kurorte – Dainoto Varno ir grupės koncertas „Aplink pasaulį per 100 minučių“, gruodžio 12 d. – „Hiperbolės“ įkūrėjas Viktoras Prapras su grupe „Aš dar dainuosiu!“, o gruodžio 13 d. auditoriją iki ašarų juokins legendiniai Orestas ir Džilda Vaigauskai su programa „Legendinės Kalėdos“. Gruodžio 20 d. šokti kviečia energingasis Saulius Prūsaitis su koncertu „Einam šokt!“.
Svajojate aplankyti ar sugrįžti į Paryžių? Gruodžio 26 d. gitaristas ir vokalistas Chrisas Ruebensas kartu su ansambliu paruošė nuotaikingą prancūziškų dainų programą „Cafe de Paris“. Tiesiai į 2026 metus keliauti kvies kamerinio ansamblio „Vilniaus arsenalas“ koncertas „Tango ritmu į 2026-uosius!“, kuris vyks gruodžio 28 d., o paskutinę 2025 metų dieną lauks didžioji muzikinė „Metų odisėja“, kurią dovanos A. Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“.
Šventinis laikotarpis nuspalvintas ir teatro renginiais. Gruodžio 3 d. žiūrovų lauks komedija „Uošvis“ su šoumenu Arūnu Valinsku ir komiku Mantu Bartuševičiumi , gruodžio 27 d. – spektaklis „Senjorai“ (rež. Rolandas Kazlas), o gruodžio 30 d. – dar viena stulbinančiai juokinga komedija apie bedarbio dieną „Viskas užimta“.
Į Naujuosius – muzikos ir šokio ritmu
Kur sutikti 2026-uosius? Pasak Birštono turizmo informacijos centro direktorės Rūtos Kapačinskaitės, šių metų kurorto pasiūlymai įvairiapusiški. „Nuo kamerinių vakarienių dviese iki vakarėlių su šokiais – kiekvienas atras savo stilių. Kurortas pasirengęs sutikti 2026-uosius įsimintinai, o pasakiška atmosfera kurorte pratęs naujametinę nuotaiką ir po vidurnakčio“, – teigia R. Kapačinskaitė.
Kurorto svetingumo sektorius, kaip visuomet, ragina svečių nelaukti paskutinės minutės ir šventiniu žiemos laikotarpiu nakvynių rezervacijomis ir renginių bilietais pasirūpinti iš anksto.