Caritas kviečia suskubti registruotis į nemokamas advokatų konsultacijas

Caritas kviečia suskubti registruotis į nemokamas advokatų ir jų padėjėjų teisines konsultacijas visoje Lietuvoje, kurias prieš svarbiausias metų šventes nepasiturintiems dovanos daugiau kaip 200 advokatų ir jų padėjėjų.
10-oji Lietuvos Advokatūros ir Carito nemokamų teisinių konsultacijų akcija šiemet tęsis dvi savaites – nuo lapkričio 20 dienos iki gruodžio 3 dienos, tačiau išankstinė registracija į dovanojamas teisines konsultacijas – būtina ir jau vyksta visuose Caritas centruose.
Teisinė pagalba nepasiturintiesiems jau 10 kartą taps ne tik kasmetine švenčių dovana, bet ir tikru teisingumo tiltu tarp teisės profesionalų ir pažeidžiamų žmonių, kuriems būtina teisinė konsultacija. Nuo 2015-ųjų advokatai ir jų padėjėjai dovanojo tūkstančius konsultacijų – nuo skyrybų ir skolų iki paveldėjimo bei vaikų teisių klausimų.
„Per dešimt metų ši akcija ne tik suteikė žinių, bet ir parodė, kad teisė gali būti žmogiškumo ir gyvenimo vilties įrankis. Savanorystė konsultuojant žmones, kurie neišgali susimokėti už teisinę pagalbą, augina advokatų bendruomenę ir skatina dalintis savo žiniomis bei patirtimi. Šiemet norinčiųjų prisijungti yra daugiau nei bet kada, o tai reiškia, kad solidarumas tampa mūsų profesijos šerdimi, padedančia kurti visuomenę, kur niekas nėra paliktas vienas teisiniuose labirintuose“, – sako Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis.
Karitiečiai, įsisenėjusių ar tik kylančių problemų liudininkai, lydi žmones sunkiu jiems metu. Didelis džiaugsmas matyti, kaip atėjęs pasikonsultuoti sudėtingu klausimu, su vos keliais dokumentais, žmogus išsineša drąsos ir žinių, kurios gali tapti teigiamo gyvenimo pokyčio pradžia.
„Dešimtą kartą rengiama Advokatūros akcija – dovana ne tik gaunantiems Carito pagalbą, bet ir mums visiems: ji stiprina teisinį raštingumą ir mažina atskirtį, padėdama žmonėms išvengti skolų spąstų ar išnaudojimo pasekmių. Dėkojame advokatams už jų laiką ir širdį – tai tikras socialinės atsakomybės pavyzdys, kuris primena: prieš priimant sprendimus, geriau pasitarti, nei vėliau kovoti su pasekmėmis“, – sako Lietuvos Carito generalinė sekretorė Milita Žičkutė-Lindžienė.
Kartais žmonės ateina tik pasitarti, o išsineša tikėjimą, kad jų balsas svarbus. „Kai žmogus išgirstamas ir sulaukia profesionalaus patarimo, keičiasi ne tik jo teisinė situacija – keičiasi ir jis pats. Taigi ši akcija mums visiems primena, kad už kiekvieno klausimo slypi gyvas žmogus, kuriam reikia ne tik atsakymo, bet ir supratimo“, – įsitikinusi M. Žičkutė-Lindžienė.
10-osios Lietuvos advokatūros ir Carito akcijos metu neatlygintinai teisinę pagalbą teiks daugiau kaip 200 advokatų ir jų padėjėjų iš visos Lietuvos – ir didmiesčiuose, ir regionuose. Konsultacijos vyks gyvai arba nuotoliu, užtikrinant pagalbą net atokiausiai gyvenantiesiems.
Ypatingas dėmesys bus skiriamas patiriantiems finansinių sunkumų, šeimoms, smurto, išnaudojimo aukoms, vienišiems tėvams, vyresnio amžiaus žmonėms.
Registracija ir kontaktai
Registruotis į nemokamas teisines konsultacijas kviečiame skambinant į Caritas centrą pagal gyvenamąją vietą:
Kaišiadorių vyskupijos Caritas (apima Kaišiadorių, Birštono, Elektrėnų, Molėtų, Širvintų savivaldybes), Gražina Cvilikienė, tel. 0 612 5 9170.
Vilkaviškio vyskupijos Caritas (apima Alytaus, Lazdijų, Marijampolės, Prienų, Šakių, Vilkaviškio rajonus), Giedrė Volff, tel. 0 649 14 402.
Lietuvos Caritas – bendra informacija registracijos klausimais – Ona Radzevičiūtė, tel. 0 674 66 042, el. p. caritas@caritas.lt
Papildoma informacija: Lietuvos advokatūra, tel. 0 5 262 4546, el. p. la@advokatura.lt