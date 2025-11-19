Vėžionyse – saldi tradicija

19 lapkričio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Lapkričio 7-ąją Vėžionių bendruomenės centras kvepėjo gardžiais kepiniais, vyravo gera nuotaika. Čia bendruomenė „Topolis“, bendradarbiaudama su Vėžionių biblioteka, surengė jau tradiciniu tampantį renginį „Svarbu ne žinoti, bet sužinoti“, skirtą Tarptautinei pyragų dienai.
Šventę pradėjo bendruomenės pirmininkė Irma Kereišienė, pakvietusi visus į smagią viktoriną apie maistą. Dalyviai su entuziazmu atsakinėjo į klausimus, juokėsi, diskutavo ir džiaugėsi sužinoję naujų įdomybių apie kulinariją.
Po azartiškos viktorinos atėjo metas svarbiausiai daliai – pyragų degustacijai. Ant stalų puikavosi net devyni gardūs kepiniai, kiekvienas – su savo istorija, skoniu ir paslaptimi. Ragautojų komisija išrinko tris nominantus: skaniausio pyrago titulą pelnė Linos Lisauskienės tortas „Medutis“; gražiausio pyrago apdovanojimas atiteko Irmos Kereišienės tortui „Karpatka“; keisčiausio pyrago laurus pelnė Rimo Mineikos atsineštas „Lauknešėlis“.
Vis dėlto renginio dalyviai sutarė, kad vienas kepinys kitam nenusileido savo skoniu ar išvaizda – gardžiais pyragais džiugino ir Simona Navickaitė, Nijolė Bartkuvienė, Nijolė Daukševičienė, Nijolė Mineikienė, Birutė Bartkuvienė bei Eglutė Palionienė.
Organizatoriai pasirūpino, kad kiekvienas dalyvis būtų paskatintas – visi buvo apdovanoti simboliniais prizais, jiems padėkota už dalyvavimą ir bendruomeniškumą.
Vakaro staigmena tapo netikėtas svečių pasirodymas – į šventę atvyko žemės ūkio ministras Andrius Palionis su šeima.
Šventės nuotaiką pagyvino Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Arūnas Vaidogas, kuris taip pat atskubėjo su lauktuvėmis, užkrėsdamas gera nuotaika.
Vėžionių bendruomenės nariai džiaugiasi, kad Pyragų dienos šventė tampa gražia tradicija, suburiančia vietos gyventojus ir svečius. Pasak organizatorių, „smagu, kai Vėžionys kvepia pyragais, o žmonės kuria gerą nuotaiką“.
Parengta pagal Vėžionių bendruomenės „Topolis“ pirmininkės Irmos Kereišienės informaciją

