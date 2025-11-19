Tikrinant medžiokles su varovais nustatyti devyni pažeidimai

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuo 2025 m. spalio 15 d. iki spalio 30 d. sustiprintos medžioklės kontrolės metu įvairiuose regionuose surengė 10 reidų, buvo patikrinta 30 medžioklės plotų vienetų ir 22 medžiotojai.
Per patikrinimus buvo nustatyti 9 pažeidimai, vienas jų – šiurkštus, kai Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos pareigūnai viename iš medžiotojų būrelių nustatė, kad medžioklės vadovas nebuvo savęs įrašęs į medžioklės lapą. Medžioklės būrelio vadovui gresia administracinė atsakomybė nuo 600 iki 1 450 eurų.
„Pastebime, kad medžiotojai elgiasi atsakingai – per patikrinimus medžioklėse su varovais nustatytas tik vienas pažeidimas. Vis dėlto pareigūnai, tikrindami medžioklės plotus ar vykdami iš vienos tikrinamos teritorijos į kitą, fiksuoja ir kitus pažeidimus. iš viso jų nustatėme aštuonis,“ – sako Šiaulių gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjas Gediminas Cinkutis.
Trys pažeidimai nustatyti vykdant individualias medžiokles: po medžioklės medžiotojas automobiliu vežėsi ginklą be dėklo, fiksuotos dvi medžioklės be medžioklės vadovo. Taip pat buvo užfiksuoti trys žvejybos atvejai be leidimo ir vienas atliekų deginimo atvejis.
Medžioklės varant pasižymi tuo, kaip varovai medžiojamuosius gyvūnus link medžiotojų gena su medžiokliniais šunimis arba be jų. Dažnai medžiotojai stovi ant žemės arba tam skirtuose bokšteliuose, medžiotojų linijoje, jos flanguose ar kitose vietose, kur gali pasirodyti medžiojamieji gyvūnai. Medžiotojų, varovų ir šunų skaičius medžioklėje varant neribojamas. Informaciją apie medžioklės laikotarpius, draudžiamus ir leidžiamus įrankius, priemones ir būdus rasite departamento specialistų parengtose atmintinėse.
Susidūrus su neaiškumais nagrinėjant medžioklės taisykles departamento specialistai gali padėti – konsultacijos teikiamos darbo dienomis bendruoju konsultacijų telefonu +370 700 02022 arba el. paštu konsultacijos@aad.am.lt.
Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai primena, kad apie aplinkos apsaugos pažeidimus galima pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112. Taip pat užfiksuotas nuotraukas ar vaizdo medžiagą, kai daromas pažeidimas, galima atsiųsti el. paštu info@aad.am.lt.
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos informacija