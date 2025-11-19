Prienuose pristatyta lietuviškų novelių knyga

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka – tai vieta, kurioje visuomet laukiami ne tik skaitytojai, bet ir kūrėjai. Šįkart čia lankėsi gausus būrys svečių iš Alytaus krašto, pristačiusių knygą „Geros novelės“, ir, žinoma, į knygos pristatymą atvykusių mūsų krašto skaitytojų. Tarp jų – ir Savivaldybės atstovai: vicemeras Deividas Dargužis, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis ir kūrybai neabejingi „Gabijos“ klubo nariai.
Anot bibliotekos metodininkės Dalios Brėdelienės, ši knyga tai pirmojo Jono Biliūno vardo konkurso „Geros novelės 2025“, kurio sumanytojas – Gintaras Šurkus, vaisius. Kaip sakė pats G. Šurkus, tai erdvė naujiems balsams, istorijoms ir literatūros meistrystei atsiskleisti.
Šiemet konkursui buvo pateikta per 100 novelių iš įvairių Lietuvos ir pasaulio kampelių. Novelės į konkurso komisijos rankas keliavo ir iš Hamburgo, ir iš Zarasų, kitų didesnių ar mažesnių miestelių. Į šią knygelę sutalpinta trylika komisijos (pirmininkas rašytojas Gediminas Jankus) atrinktų geriausių novelių, dar keletą pridėjo ir konkurso organizatoriai. Konkurso iniciatoriaus teigimu, įdomu tai, jog šio konkurso metu nemažai autorių apskritai parašė po pirmąją savo novelę, ir tai padarė vien tik dėl to, jog konkurse galėjo dalyvauti visi. Anot komisijos narės, Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkės Reginos Rasimienės, savo noveles konkursui teikė įvairaus amžiaus, skirtingų profesijų autoriai. Pasak R. Rasimienės, vieni rašė pirmą kartą, kiti jau „kažkelintą“, bet visiems jiems tai puikiai pavyko.
Autorių talentu valdyti gimtąjį žodį, kurti turėjo galimybę įsitikinti ir susirinkusieji, mat vakaro metu savo kūrybą pristatė: konkurso laureatas Vytautas Balsys, Romaldas Zabulionis (II vieta), Mantas Lideikis (III vieta), Daiva Zabulionytė, Alberto Sereikos novelę skaitė Alytaus miesto teatro aktorius Eugenijus Rakauskas, savo eilėmis džiugino literatų klubo „Tėkmė“ narė Ona Baltrukevičienė, o literatūrinį vakarą gražiai papildė dainuojamosios poezijos atlikėjas Nerijus Čekavičius.
Beje, garbingą antrą vietą konkurse užėmęs R. Zabulionis yra mūsų kraštietis. Kaip pristatydama autorių sakė bibliotekos metodininkė Dalia Brėdelienė, Romaldas Zabulionis – talentingas kūrėjas, išleidęs ne vieną romaną, apsakymų, novelių ir poezijos rinkinį. Jo proza išsiskiria ypatingu gamtos pajautimu, iš kurio gimsta atidumo ir paprastumo kupinos istorijos. Neatsiejama jo tapatybės dalis yra meilė gamtai, medžiams ir žemei, o jo ąžuolų apsupta sodyba yra įsikūrusi ant Prienų ir Alytaus rajonų ribos, tad lapkričio 6-osios vakaras iš tiesų simboliškai sujungė Alytaus ir Prienų kraštų žmones…
Šių metų konkurso rezultatas jau pristatytas skaitytojams, tačiau kūrėjus, neabejingus gimtajam žodžiui, organizatoriai jau kviečia dalyvauti ir 2026 metų „Geros novelės“ konkurse. Tiesa, yra viena sąlyga – novelės negali būti jau publikžuotos ar dalyvavusios kituose konkursuose. Daugiau informacijos: https://geranovele.lt/
Rimantė Jančauskaitė
