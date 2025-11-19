Prienuose išrinkti nauji Jaunimo reikalų tarybos atstovai

Lapkričio 10 d. vyko Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (JRT) narių rinkimai. Renginyje, tapusiame tikra jaunimo demokratijos švente, dalyvavo Savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis, atsakingas už jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje, Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė bei mero patarėja Viktorija Ignatavičienė. Rinkimus organizavo Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Roberta Revuckienė.
Rinkimų metu buvo išrinkti šeši jaunimo atstovai, kurie atstovaus Prienų rajono jaunimui Jaunimo reikalų taryboje:
• Meida Kasiulytė (Dzūkijos gimnazijos Stakliškių skyrius)
• Ieva Kimbirauskaitė (Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyrius)
• Ema Kučinskaitė (Prienų „Žiburio“ gimnazija)
• Rugilė Macijauskaitė (Suvalkijos gimnazijos Veiverių Tomo Žilinsko skyrius)
• Dovydas Pacukonis (Prienų „Žiburio“ gimnazija)
• Iglė Naumavičiūtė (Jaunieji maltiečiai)
Jaunimo atstovų rinkimuose dalyvavo septyni kandidatai, atstovaujantys įvairioms rajono mokykloms ir jaunimo organizacijoms. Rinkimai vyko viešo visuotinio jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų bei mokinių ir (ar) studentų savivaldų susirinkimo metu, kuriame balsavimo teisę turėjo 13 atstovų iš skirtingų rajono įstaigų, organizacijų ir bendruomenių.
Iš viso savivaldybės JRT sudaro 12 narių: šeši jaunimo atstovai bei šeši Savivaldybės tarybos ir Administracijos atstovai. JRT formuojama visai Savivaldybės tarybos kadencijai.
Savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis padėkojo visiems dalyvavusiems rinkimuose, pasidžiaugdamas skaidriai ir demokratiškai vykusiais rinkimais, kuriuose dalyvavo motyvuoti, iniciatyvūs, idėjų nestokojantys jaunimo lyderiai.
Anot vicemero, jaunimo politika yra itin svarbi sritis, suteikianti jauniems žmonėms galimybę išsakyti savo nuomonę, teikti pasiūlymus ir prisidėti prie jaunimui palankios aplinkos kūrimo. Naujai išrinktiems nariams vicemeras palinkėjo sėkmės, kūrybingų sprendimų ir aktyvaus įsitraukimo į Jaunimo reikalų tarybos veiklą.
