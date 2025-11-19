Lapkričio 6 d. pagerbti ir apdovanoti konkurso „Mūsų bendruomenės savanoris 2025“ laimėtojai. Žemės ūkio agentūros organizuoto renginio metu padėkota labiausiai nusipelniusiems kaimo bendruomenių lyderiams ir savanoriams už jų atsidavimą, kūrybiškumą, norą telkti žmones ir prisidėti prie gerovės kūrimo kaime.
Konkursas „Mūsų bendruomenės savanoris“ rengiamas jau ketvirtą kartą. Jo tikslas – įvertinti ir pagerbti asmenis, labiausiai pasižymėjusius savanoriškoje veikloje, tapusius įkvėpimu savo kaimo ar krašto bendruomenėms.
Turime ir mes savo bendruomenėje „Pieštuvėnai“ vertų pagarbos savanorių. Šį kartą nuoširdžiausiai padėkoti norėjome savanorei Birutei KUBILIENEI. Ji yra žinoma dėl savo entuziazmo ir atsakomybės, nuolat siekia prisidėti prie vietos bendruomenės gerovės. Jos iniciatyvos organizuojant ekskursijas, dalyvaujant edukacijose, prisidedant savo idėjomis prie organizuojamų kultūrinių renginių, kvietimai dalyvauti sportinėje veikloje, yra neįkainojama savanorystės veikla jau daugiau nei dešimtmetį. Savo nuosekliu ir ilgamečiu indėliu ir pavyzdžiu, kaip reikia kurti stiprią bendruomenę, ji skatina kraštiečius narius būti aktyviems ir rūpintis vieniems kitais. Dėkojame BIRUTEI ir džiaugiamės, kad ji buvo pagerbta respublikinėje šventėje.
Bendruomenės „Pieštuvėnai“ informacija
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
