Prienų rajonas – tarp renovacijos lyderių Lietuvoje

Lapkričio 11 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) surengė konferenciją „Daugiabučių namų evoliucija: kaip renovuosime rytoj?“, kurioje pristatyti svarbiausi daugiabučių atnaujinimo programos pasiekimai ir ateities kryptys. Renginyje, kuriame dalyvavo Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, aptartos savivaldybių galimybės, finansavimo naujovės ir procesų spartinimo priemonės, kurios leis dar efektyviau įgyvendinti daugiabučių modernizaciją visoje Lietuvoje.
Renovacijos mastas Lietuvoje
Konferencijoje pažymėta, kad šalyje iki šiol atnaujinta daugiau kaip 4 200 daugiabučių namų, kurių bendras plotas viršija 8,5 mln. kv. metrų. Tai sudaro apie 11 % viso šalies daugiabučių fondo. Didžiausią pažangą rodo mažesnės savivaldybės, kuriose aktyviai veikia daugiabučių bendrijos ir savivaldos administracijos.
Prienai – tarp lyderių
Džiaugiamės, kad pagal 2024 m. pabaigos duomenis, Prienų rajono savivaldybė užima 6 vietą Lietuvoje pagal renovuotų daugiabučių dalį, aplenkdama daugelį kitų rajonų. Rajone atnaujinta apie 28,8 % visų daugiabučių namų, o dar apie 20 daugiabučių šiuo metu yra renovacijos procese. Mieste nerenovuotų likę vos keletas daugiabučių namų, tad didžioji dauguma reikalaujančių renovacijos yra kaimiškose vietovėse.
Šie rezultatai rodo, kad Prienų rajonas yra tarp aktyviausiai atnaujinančių savo daugiabučių fondą savivaldybių. Tai – ne tik gyventojų, bet ir savivaldybės administracijos bei bendrijų bendro darbo rezultatas.
Atnaujinti pastatai ne tik sumažina energijos sąnaudas, bet ir gerina gyventojų komfortą, didina būstų vertę bei prisideda prie klimato kaitos mažinimo.
Žvilgsnis į ateitį
Pagal APVA pristatytą naują tvarką, nuo 2025 m. planuojama remti tik A ir B energinio efektyvumo klasių renovacijos projektus. Tai reiškia, kad atnaujinami daugiabučiai taps dar taupesni ir draugiškesni aplinkai.
Prienų rajono savivaldybė kviečia daugiabučių bendrijas ir administratorius sekti naujus APVA kvietimus, pasinaudoti finansinėmis galimybėmis ir prisidėti prie žalesnės, saugesnės bei patogesnės gyvenamosios aplinkos kūrimo.
Prienų rajono savivaldybės informacija