Prienų kultūros ir laisvalaikio centre eksponuojama tarptautinė paroda

18 lapkričio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Daug dalykų gyvenime prasideda nuo paprasto pasikalbėjimo, pasidalintos idėjos. Taip gimė ir lapkričio 11 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre pristatyta tarptautinė grafikos darbų paroda „Pasikalbėjimai“.
Ši paroda – tai bendras dviejų bičiulių, ilgamečių meno puoselėtojų, profesorių Virgilijaus Trakimavičiaus ir Aleksander Olszewskio kūrybinis projektas, sujungęs Europos menininkus. Per du Prienų kultūros ir laisvalaikio centro aukštus eksponuojamoje parodoje pristatomi Lenkijos, Čekijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Lietuvos, Turkijos, Rumunijos, Serbijos, Slovėnijos ir kt. šalių menininkų darbai.
Kaip rašoma parodos pristatyme, kūriniuose, specialiai sukurtuose šiai parodai, atsiskleidžia menininkų unikali pasaulėžiūra ir meninis stilius. Visi darbai yra vienodo formato, todėl ekspozicija kuria harmoningą visumos įspūdį, tarsi tylų dialogą, jungiantį skirtingus kontekstus bei patirtis į vieną bendrą pasakojimą.
Anot parodos pristatymo vedėjos Zitos Kuzminskienės, Lietuvoje iš viso buvo pristatytos keturios „Pasikalbėjimų“ kūrybinio projekto parodos, trys iš jų buvo eksponuojamos ir Prienuose. Bendradarbiaujant su vienu iš parodos kuratorių – Virgilijumi Trakimavičiumi – Prienuose įgyvendinti ir kiti meniniai projektai, tad, kaip juokavo Z. Kuzminskienė, jis jau tapo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro darbuotojų kolega.
Už menininko kūrybines iniciatyvas bei meninius projektus parodos pristatyme V. Trakimavičiui padėkojo ir Prienų rajono savivaldybės vicemerai Deividas Dargužis ir Laimutė Jančiukienė, taip pat Tarybos narė, menininkė Aušra Deltuvienė bei Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Virginija Naudžiūtė.
Parodą aplankyti galima darbo dienomis iki lapkričio 28 dienos.
Parengė Rimantė Jančauskaitė

