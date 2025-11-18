Pakelės kryžiai – fotografijose

18 lapkričio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Lapkričio 7 d. Birštono sakraliniame muziejuje pristatyta Virginijaus Brazio fotografijų paroda „Laukiantys prie kelio“.
Kolekcininkas ir keliautojas, kolekcininkų klubo „Kaišiadarai“ vadovas Virginijus Brazys yra surinkęs gausią Kaišiadorių krašto pakelės kryžių fotografijų kolekciją. Su Sakralinio muziejaus lankytojais jis pasidalino ne tik nuotraukomis, bet ir kelionėse patirtais įspūdžiais, mintimis apie laiką, vertybes, gimtąjį kraštą.
Kiekvienas kryžius pakelėje – lyg širdies dūžis praeities ir dabarties sandūroje. Šios fotografijos – tai jautrus žvilgsnis į tylų, bet gyvą kraštovaizdį, kuriame kryžiai kalba be žodžių.
Galbūt dėl specifinės tematikos ir vakaras Birštono sakraliniame muziejuje buvo kitoks – kupinas prasmės, nuoširdumo ir bendrystės tarp artimų ir visai nepažįstamų žmonių.
Už galimybę eksponuoti parodą, paveldo sklaidą, palaikymą Virginijus Brazys padėkojo Birštono sakralinio muziejaus darbuotojams, leidybos įmonei „Kriventa“ ir jos direktoriui Kazimierui Matačiūnui.
Parengta pagal Birštono sakralinio muziejaus informaciją

