Mero pusryčiai subūrė verslo bendruomenę dalykiniam pokalbiui

Lapkričio 13 dieną Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas rajono verslininkus subūrė į tradicinius verslo pusryčius, kuriuose ne tik vaišintasi kava, bet ir aptarti verslo aplinkos gerinimo, aktyvesnio verslininkų įsitraukimo, nekilnojamojo turto mokesčio ir kiti svarbūs klausimai.
Verslininkams pristatyti šiais metais įgyvendinti infrastruktūriniai projektai Prienuose ir rajone, planuojami darbai, laisvi valstybiniai žemės sklypai ir galimybės kurti bei plėtoti verslus, jie pakviesti siūlyti verslo idėjas Prienų miesto ir rajono vietos veiklos strategijoms ir pasinaudoti parama būsimu finansavimo laikotarpiu. Supažindinta su nauja Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybės vadovybe, jos iniciatyva įkurti Verslo tarybą, sutelkti verslininkus diskusijoms ir šios bendruomenės aktualijų svarstymui, pasiūlymų teikimui.
Meras A.Vaicekauskas kalbėjo apie tai, kad vienas svarbiausių savivaldos uždavinių – sukurti verslo kūrimui ir vystymui palankias sąlygas, kurios apima ne tik infrastruktūros gerinimą, bet ir smulkaus bei vidutinio verslo rėmimo priemones, mokestinę aplinką.
A.Vaicekausko teigimu, Prienai itin sparčiai atsinaujina, renovuojami viešosios paskirties pastatai, gerinamos sąlygos ugdymo, sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigose, rekonstruojami stadionai ir naujai įrenginėjami sporto aikštynai, asfaltuojamos gatvės, kuriamos naujos automobilių stovėjimo aikštelės, plečiama turizmui, gyventojų, jaunimo aktyviam poilsiui pritaikyta infrastruktūra. Meras akcentavo, kad į rajoną pritrauktos milijoninės investicijos, o prie aplinkos kokybės gerinimo Savivaldybė ženkliai prisideda ir biudžeto lėšomis. Naujuoju finansavimo laikotarpiu per regionines priemones Prienų rajono savivaldybė tikisi gauti bent 22 mln. eurų investicijoms, maždaug pusė lėšų bus skirta vandentvarkos projektams rajone. Meras pasidalino ambicingais Savivaldybės planais: užsibrėžta pastatyti viešbutį prie Sporto centro, „Žiburio“ gimnazijos sporto salę, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus panemunėje, Prienuose, sutvarkyti kelis piliakalnius, jų prieigas, modernizuoti „Pasakos“ lopšelį-darželį, įrengti papildomų parkavimo vietų buvusiame kariniame miestelyje ir Revuonos gatvėje ir kt. Mero teigimu, Savivaldybė deda daug pastangų, kad Prienų rajonas taptų patrauklus ne tik naujakuriams, bet ir verslams, šiuo požiūriu svarbi ne tik patogi, kokybiška aplinka, bet ir geras susisiekimas.
Todėl, žinant verslininkų lūkesčius, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas Tomas Žvirblys pakomentavo projektuojamo kelio Nr.130 Prienai – Kaunas sprendinius. Planuojama nutiesti 2+2 juostų kelią su jungiamaisiais keliais, penkiomis turbo žiedinėmis sankryžomis, dviem tuneliniais pravažiavimais, dviračių takais Prienų rajono teritorijoje. Deja, Savivaldybės atstovai negalėjo atsakyti į verslininkų klausimus, kada prasidės šio kelio tiesimo rangos darbai. Mero teigimu, tai bus brangus ir sudėtingas projektas, įgyvendinamas su verslo prisidėjimu, todėl derinimo terminai gali užsitęsti. A.Vaicekauskas vylėsi, kad vienas iš ilgiausiai lauktų projektų – kelio Kaunas – Prienai ruožo rekonstrukcija – nebus atidėliojama ir startuos dar 2027 metais.
Neapibrėžta situacija nėra naudinga nei savivaldai, nei gyventojams, nei verslui. Išlauže žuvininkystės verslą plėtojantis, prekiaujantis žuvimi ir jos gaminiais verslininkas teigė, kad tai stabdo jo verslo plėtrą, tenka atidėlioti sumanymą įkurti žuvies restoraną. Kitas verslininkas kėlė klausimą dėl galimybės jau dabar ieškoti galimybių apriboti greitį per Mačiūnus ir Čiudiškes vedančiame kelyje, įrengti gyvenvietės ribas nustatančius kelio ženklus, kadangi pradėjus pagrindinio kelio remontą, eismą jame pradėjus reguliuoti šviesoforu, aplinkkelyje keliskart išaugs transporto srautai.
Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjas Vaidas Mazuronis verslininkams pateikė informaciją, susijusią su laisvais valstybinės žemės sklypais Prienų ir Jiezno miestuose, kurie yra suprojektuoti (ar projektuojami), įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir bus teikiami pirkimui viešajame aukcione. Nemažai sklypų įvairiose Jiezno miesto vietose skirti gyvenamųjų namų statybai, Prienuose patrauklūs sklypai įsikurti siūlomi N.Gyvenimo, Pakalnės gatvėse, o didžiausias iš jų – dviejų hektarų ploto – Pramonės gatvėje yra tinkamas pramonės veiklai ir sandėliavimui. Anot V.Mazuronio, sklypų kaina aukcionuose verslininkų neturėtų atgrasyti nuo dalyvavimo juose, nes įsigytus sklypus leidžiama išsipirkti ir dalimis per tam tikrą laikotarpį.
Vicemeras Deividas Dargužis kvietė susidomėjusius verslininkus nepraleisti galimybės, kreiptis į Savivaldybę, išsakyti savo poreikius, pasidalinti sumanymais apie planuojamas investicijas, jo teigimu, Savivaldybė suinteresuota bendradarbiauti su verslu, todėl bus ieškoma abiems pusėms palankių sprendimų.
Nuo 2026 m. sausio 1 d. įsigalios nauja nekilnojamojo turto mokesčio sistema, kuri gali turėti reikšmingos įtakos ir verslo sprendimams, todėl meras A.Vaicekauskas prašė verslininkus išsakyti savo pastebėjimus dėl mokesčio tarifo nustatymo komerciniam nekilnojamajam turtui Prienų rajono savivaldybės taryboje. Pasak mero, kadangi didėja turto mokestinės vertės, linkstama prie nuomonės tarifo, kuris šiuo metu siekia 0,8 proc., nedidinti, tačiau apleistam ir netvarkomam turtui gali būti taikomas ir 5 proc. tarifas.
Naujasis Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmų Prienų atstovybės vadovas Vytautas Račickas pasidalino atstovybės veiklos vizija, sakė sieksiantis suvienyti smulkųjį ir vidutinį verslą, atkurti Verslo tarybą, suburti glaudžią bendruomenę, kurioje būtų aptariami ir sprendžiami verslui aktualūs klausimai, formuluojami pasiūlymai savivaldai. V.Račickas paragino verslininkus aktyviai įsitraukti į Kauno PPAR, regione jungiančių per 800 narių, veiklą, nes tai pakankamai stipri jėga, teikianti rekomendacijas valdžios atstovams.
Prienų rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Saulius Narūnas ir Prienų miesto vietos veiklos grupės vadovas Mindaugas Rukas verslininkams papasakojo apie VVG paramos sritis, remiamas veiklas, pateikė pavyzdžių iš sėkmingai savivaldybėje įgyvendintų projektų, kvietė teikti idėjas būsimoms VVG strategijoms, o, turint verslo planų, atvykti gyvai pasikonsultuoti dėl paraiškos teikimo ir finansavimo galimybių.
Savivaldybės atstovai atsakė į verslininkų pateiktus klausimus, atsiliepdami į išsakytas pastabas, papasakojo, kokių veiksmų Savivaldybė imasi konkrečiose situacijose, esant nusiskundimams dėl karjerų veiklos, prastos vietinių kelių būklės.
Meras A.Vaicekauskas pasidžiaugė, kad verslo bendruomenė aktyvi, drąsiai dalijasi pasiūlymais ir prisideda prie pokyčių. Jis pakvietė verslininkus gausiai dalyvauti ir gruodžio 14 dieną vyksiančiame Mero padėkos verslui ir konkurso „Sukurta Prienų krašte“ nugalėtojų bei dalyvių apdovanojimų vakare.
Dalė Lazauskienė